عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف تستقبل طلبات التخصيص لمشروع شرق تيماء يوم الاثنين 1 أغسطس 2022، وذلك للمواطنين المشمولين بأحكام القانون رقم (2015/2) فئة من باع بيته، والذي يسري عليهم هذا القانون والمخاطبين بأحكامه ولمن قام ببيع مسكنه بعد تاريخ العمل بالقانون 1992/20 والمقيد لهم طلب مسكن ملائم في سجلات المؤسسة وحتى تاريخ 30 يونيو 2007، والراغبين بالتخصيص في هذا المشروع.



وسيتم استقبال طلبات التخصيص في مبنى المؤسسة - إدارة خدمة المواطن خلال الفترة الصباحية من 8:30 صباحا حتى 1 مساء أو الفترة المسائية من الساعة 4 حتى 7 مساء.