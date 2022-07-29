القاهرة - محمد صلاح



لم تبذل العديد من مقدمات البرامج التلفزيونية الكثير من الجهد او ينتظرن وقتا طويلا كي يقتحمن مجال التمثيل بجانب الإعلام نظرا لنجوميتهن وعلاقتهن بالوسط الفني.. ومازالت الكثيرات منهن تسعى لاستغلال هذه الشعبية.. «الأنباء» تناقش بالأسماء والكواليس هذه الظاهرة.



مقدمة البرامج ريهام سعيد التي أعلنت اعتزال الإعلام كمقدمة برامج والتركيز خلال المرحلة المقبلة في أعمالها الفنية كممثلة، رغم أنها اعتزلت التمثيل من قبل عام 2015 للتفرغ للعمل الإعلامي لكنها بسبب عدة أزمات قررت اعتزال الإعلام والعودة مجددا للفن، ثم قررت الجمع بين المجالين مؤخرا.



مقدمة البرامج إيمان أبوطالب تعد آخر الإعلاميات اللاتي اقتحمن عالم الفن والمشاركة في العديد من الأعمال، فقررت بإرادتها ترك كرسي المذيعة إلى مجال التمثيل وكانت بدأت مشوارها الإعلامي بالعمل مراسلة لعدة قنوات على شاشات المحور وأم بي سي وشاركت كممثلة في مجموعة من الأعمال الفنية منها: أفلام (سالم أبو أخته - السيد أبو العربي - أول السطر)، ومسلسلات (الأب الروحي - ظرف أسود - ونيس وأيامه).



الإعلامية إنجي علي شاركت في تقديم عدد من برامج المنوعات في قنوات عديدة مثل النيل للمنوعات والنيل للدراما ودريم، ومن البرامج التي قدمتها: (اسهر معانا - آلو منوعات). شاركت في التمثيل في عدد من المسلسلات والأفلام (عسكر في المعسكر - سهر الليالي - صايع بحر - علي سبايسي - الدادة دودي – الألماني - بث مباشر).



الإعلامية هبه الأباصيري التي قدمت ألوانا من البرامج الناجحة على شاشات ماسبيرو والقنوات الفضائية اعترفت بأن التمثيل بالنسبة لها هواية لأنها تعشق الإعلام ومهنتها الأساسية هي التقديم التلفزيوني، وحين تلقت عروض تمثيل عدة، نصحوني بأن لدي موهبة التمثيل، خصوصا بعدما قدمت برنامج «مذيعة من جهة أمنية» لأنه تطلب أداء، خصوصا في الإعلانات التشويقية، حتى حان قراري بالمشاركة في مسلسل «للحب فرصة أخيرة».



وكانت الفنانة دينا الشربيني بدأت حياتها الفنية من خلال العمل كمقدمة برنامجي (شبابيك - عز الشباب) ثم قررت الاتجاه إلى التمثيل بعدما التحقت بأول أدورها الفنية من خلال مسلسل (المواطن X).



ومن الفنانات اللاتي دخلن عالم الفن من خلال مقعد المذيعة وحققن نجاحا كبيرا ثم تركن كل ذلك من أجل عيون التمثيل: نجلاء بدر ودينا فؤاد وإنجي المقدم وداليا البحيري وبسمة ودينا الشربيني وغيرهن.