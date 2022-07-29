جمال آمن بقدراتي وبيننا كيميا وثقة جميلة وأرتاح بالتعامل معه لأنه مخرج شاطر

أصداء «عائلة عبدالحميد حافظ» ممتازة ..وبوعبيد عينه حلوة على الكاميرا

ياسر العيلة



أعرب الفنان محمد الدوسري عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحققه مسرحية «موعد مع معاليه» التي يشارك في بطولتها مع الفنانين خالد المظفر وخالد العجيرب وفوز الشطي وإبراهيم الشيخلي وزينب بهمن وهيا الحوطي.



وأضاف: لله الحمد وصلنا الى رقم من عرض المسرحية لا يستهان به، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود كل المشاركين في العمل، وعلى رأسهم مؤلف ومخرج العمل عبدالعزيز صفر وكل نجوم العمل، حيث قدمنا عملا اجتماعيا يحمل بعض الإسقاطات التي سلطنا الضوء عليها بشكل جميل.



من جانب آخر، أبدي الدوسري سعادته بالنجاح الذي قدمه من أعمال درامية خلال شهر رمضان الماضي، حيث قال إنه شارك في مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ» الذي عرض عبر شاشتي تلفزيون أبوظبي من تأليف مريم نصير وإخراج سعود بوعبيد، وشاركه البطولة نخبة من النجوم مثل الفنان القدير أحمد الجسمي وهيا عبدالسلام وفؤاد علي ونور وسماح وآخرين، وأشار الى ان أصداء العمل كانت ممتازة، خاصة ان العمل حقبوي، تدور أحداثه في اطار اجتماعي حول عائلة عبدالحميد حافظ وأبنائه وأحفاده.



وأضاف: العمل أخذ وقتا طويلا حتى انتهينا منه واستغرق قرابة الـ 3 أشهر. وعن مخرج المسلسل سعود بوعبيد، قال: سعود مجتهد وعينه حلوة على الكاميرا، وأتمنى له كل التوفيق في أعماله المستقبلية. وأشار الدوسري الى انه قدم في العمل شخصية «سمير» الابن الأكبر لعبدالحميد حافظ، وأكمل: وعرض لي ايضا في شهر رمضان مسلسل «حبي الباهر» وهو مسلسل اجتماعي للكاتبة علياء الكاظمي، ويتناول الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة مثل ظاهرة الطبقية وقضايا الحب والخيانة وغيرها من القضايا.



وأكمل: العمل الثالث لي هو مسلسل «حضرة الموقف» مع المخرج خالد جمال أيضا، ومن تأليف عبدالله الرومي، حيث جسدت شخصية «ناصر» ابن «نورة» زهرة الخرجي المرأة القوية صاحبة النفوذ، والذي يدير شركة ألماس كبيرة ورثها عن أبيه.



وعن سر «الكيميا» التي تجمعه بالمخرج خالد جمال، حيث قدما معا الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة، قال: بالفعل تجمعنا معا كيميا غير طبيعية بدأت منذ مسلسل «محطة انتظار»، وللأمانة هو آمن بقدراتي كممثل، وأنا أرتاح في التعامل معه لأنه مخرج شاطر وهادئ والأهم من ذلك يثق بقدراتي كفنان مثل ما ذكرت لك، والأدوار التي رشحني لها كنت على قدر المسؤولية، والحمد لله على هذه الثقة التي وجدت بيننا.