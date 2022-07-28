القاهرة - هناء السيد

أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الوزير المفوض طلال خالد المطيري، عن تقدم الكويت للترشح لرئاسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية وذلك إيمانا من الكويت بدعم دور اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية في سبتمبر المقبل، خاصة أن الكويت سبق لها رئاسة تلك اللجنة على مدار 4 سنوات ماضية.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» في ختام أعمال اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ 50، والتي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية بمنظومة العمل العربي المشترك.

وقال المطيري إن مشاركة الكويت في أعمال اللجنة تأتي لدعم بنود جدول الأعمال ومن أهمها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تناول جدول الأعمال البنود الخاصة بالضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي ترأست الكويت فريق العمل الحكومي العربي لوضع الضوابط آنذاك في شهر مايو الماضي لوضع الضوابط وتم إعدادها لاعتمادها في الدورة العادية المقبلة (158) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها سبتمبر المقبل.

وأضاف أن اللجنة تناولت البند الخاص بالانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة والانتهاكات الممنهجة، وكذلك موضوع تركيز الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وكان هناك عدد من التوصيات لإطلاق سراح الأسرى، كما تناولت اللجنة حث الآليات الدولية ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تخفيف معاناة الأسرى.كما

تم استعرض آخر التطورات التي قامت بها لجنة حقوق الإنسان العربية ـ لجنة الميثاق وعرض آخر تطورات أعمال اللجنة عن تقارير الدول التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف المطيري أنه تم استعراض عمل نتائج اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي عقد على هامش إكسبو 2020 واطلعت اللجنة على المقترحات المقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الخاصة باختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاث مواضيع مقترحة وهي «الحق في التعليم» و«حقوق الإنسان والأعمال التجارية» و«طاقة نظيفة وصديقة للبيئة»، حيث طالبت الكويت بأن يكون الحق في التعليم هو الشعار المعتمد.

الجدير بالذكر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم - هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.