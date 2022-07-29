الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف نادي قطر القطري عن تعاقده الرسمي مع المدافع المغربي للنادي الأهلي المصري بدر بانون لمدة 3 مواسم، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وشهدت الأيام الماضية توقف المفاوضات بين إدارة الناديين لخلاف حول المقابل المادي للصفقة، من جانبه رفع نادي قطر عرضه المالي ليصل 3 ملايين دولار لاستقطاب المدافع بانون إلى الدوري القطري.



ومن المقرر أن يحصل المدافع المغربي بانون على 1.5 في الموسم الواحد، ومن المتوقع أن يخضع بانون إلى فحص طبي شامل على جميع أجزاء الجسم للاطمئنان على حالته الصحية، حيث عانى اللاعب من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا التي أثرت على عضلة القلب والرئتين واحتاج لفترة طويلة للتعافي من جراء الإصابة.



ويسعى الجهاز الفني القطراوي بقيادة المغربي يوسف سفري إلى حسم صفقات الصيف، قبل انطلاق الدوري القطري الاثنين المقبل، حيث يغيب المحترف الإسباني خافيير مارتينيز عن الفريق لمدة 30 يوما، وذلك بعد إصابته على مستوى الفخذ، ويخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاجي تأهيلي بإشراف طبيب النادي، وأصبح الفريق في ورطة حقيقة، لاسيما أن قائمة الفريق تضم محترفا واحدا وهو العراقي بشار رسن، ويحق لكل ناد التعاقد مع خمسة محترفين على أن يكون من بينهم محترف آسيوي وآخر عربي.



كما استقر الجهاز الفني على عودة لاعبه النيجيري السابق أنتوني أكبوتو، الذي يشارك في تدريبات «الملك» القطراوي تمهيدا للتعاقد معه، وذلك بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي.



لعربي يستغني عن مونييسا



وفي شأن آخر، حسمت إدارة النادي العربي أمرها في الاستغناء عن المحترف الإسباني مارك مونييسا، وإنهاء التعاقد معه والبحث عن محترف جديد ليحل بديلا له قبل انطلاق الموسم الجديد، ويأتي قرار الاستغناء عن اللاعب لتعرضه إلى إصابة قوية خلال معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.



وتضم قائمة الفريق العرباوي 5 محترفين، وهم: التونسي يوسف المساكني، والغابوني أرون بوبيندزا، والآيسلندي آرون غونارسون، والإيراني مهرداد محمدي، وبالإضافة إلى الإسباني مونييسا.



هذا، وأعلنت مؤسسة دوري نجوم QNB عن تنظيم فعالية جماهيرية على مدار 4 أيام متتالية تمهيدا لانطلاقة منافسات الدوري القطري مساء الاثنين المقبل.



وانطلقت الفعالية أمس وتستمر حتى الأحد المقبل تحت عنوان «قابل نجوم دوري نجوم QNB» لمدة ساعة كاملة يوميا في منطقة فعاليات مؤسسة دوري نجوم قطر في دوحة فستيفال سيتي.



عملية لنجم الأهلي



من جانب آخر، أجرى لاعب النادي الأهلي المصري حسين الشحات إلى عملية جراحية في غضروف الركبة بمستشفى سبيتار في العاصمة القطرية (الدوحة)، تحت إشراف الخبير اليوناني بابا كوستاس، والذي أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم.



كان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد أبوعبلة قد أكد أن إصابة حسين الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري والتي أقيمت يوم 5 الجاري.