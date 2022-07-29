القاهرة - سامي عبدالفتاح



بتدخل مباشر من تقنية «الفار» تم إلغاء هدفين اهتزت بهما شباك الأهلي في مباراته مع المقاصة ضمن الجولة الـ 27، ليفوز الأهلي 1-0 بالمباراة ويحصد 3 نقاط جديدة في سباق الصدارة، إلا أن فوز بيراميدز على البنك الأهلي في الجولة نفسها، بالنتيجة نفسها، أبقى بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة، والأهلي ثالثا برصيد 54 نقطة.



في ستاد الدفاع الجوي سجل للأهلي هدف الفوز الوحيد المالي أليو ديانغ بعد مرور 23 دقيقة من عمر المباراة، بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس رمضان مصطفى.



ورفع الأهلي رصيده بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، إلى 54 نقطة، وله مؤجلتان ضد المقاولون العرب والإسماعيلي.



وتجمد رصيد مصر المقاصة بقيادة مديره الفني عيد مرازيق عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، وتضاءلت آماله في البقاء بالدوري.



وبالصعوبة نفسها خطف رمضان صبحي هدف الفوز لبيراميدز على فريق البنك الأهلي، في مباراة اتسمت بالندية، ليحافظ الفريق السماوي على المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك، قبل مباراته «أمس» أمام فريق فيوتشر.



يذكر أن الزمالك وبيراميدز سيلتقيان الاثنين المقبل ضمن الجولة 28، كما يلعب الأهلي غدا (السبت) مع المقاولون في مباراتهما المؤجلة من الجولة 21.



وبعد فوز الأهلي على المقاصة الذي يحتل المركز الأخير، فاجأ البرتغالي سواريش الجميع بتصريحاته في المؤتمر الصحافي «حققنا المطلوب بحصد الفوز لكنني غير سعيد بالأداء».



وتابع: «سنحت لنا عدة فرص في الشوط الثاني، حاولنا تسجيل هدف التعزيز في المقاصة، لكن المباراة كانت صعبة بدنيا».



وأوضح أنه حاول تطبيق سياسة التدوير للتغلب على الإصابات، مؤكدا أن تحقيق الفوز وعدم استقبال أهداف، أمر مهم في هذه الظروف.



ومع مباراة الأهلي مع المقاولون غدا (السبت) في العاشرة مساء، تنطلق الجولة 28 بلقاء إنبي مع المصري، في السابعة والنصف مساء.