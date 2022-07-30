محمد الجلاهمة

أكد مصدر أمني لـ "الأنباء" أن جميع الدورات التي أعلنت وزراة الداخلية عن فتحها امام المواطنين من الجنسين«طلبة ضباط وضباط اختصاص ووكلاء ضباط ورقباء وعريف وشرطى» وبدأ باب التقدم لها 24 الجاري قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمواطنات، مشيرا الى ان هذا الاقبال تسبب في ضغط على موقع الوزارة .

وذكر المصدر أن أكاديمية سعد العبدالله تتجه إلى رفع كتاب يتضمن مد طلبات التقديم والذي ينتهي 6 أغسطس المقبل لمدة اسبوعيين آخرين، بحيث يتم استقبال جميع الراغبين بالانتساب الى العمل الشرطي.

ونوه المصدر إلى أن هناك توجها لفتح دورة شرطي لأبناء الكويتيات في وقت لاحق وذلك بعد الوقوف على الاعداد النهائية للمتقدمين في الدورات الاخيرة .