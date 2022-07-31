أصدر النائب العام التمييزي في لبنان أمس قرارا بالحجز على سفينة تنقل الشعير، قالت السفارة الأوكرانية في بيروت إنها حملت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا تحتلها روسيا.



وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس إن النائب العام التمييزي غسان عويدات كلف المديرية العامة للجمارك وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية في قضية الباخرة «لوديسيا» الراسية في مرفأ طرابلس في شمال لبنان والتي ترفع العلم السوري. وأمر عويدات، وفق المصدر نفسه، بـ«الحجز على الباخرة إلى حين انتهاء التحقيق»، كما كلف شعبة المعلومات التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان «لتحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة»، وذلك بعد ان استحصلت السفارة الأوكرانية في لبنان على قرار من قضاء العجلة، أمر بالحجز على الباخرة لمدة 72 ساعة.



وأعلن السفير الأوكراني في بيروت ايهور اوستاش الخميس أنه التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون حيث بحثا في «مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محملة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون».



وأفاد مسؤول في الجمارك فرانس برس بأنه بعد التحقق تبين أن «أوراق البضائع نظامية وليس هناك ما يدل على أنها وصلت إلى لبنان مسروقة»، مشيرا إلى أن «الباخرة ليس عليها عقوبات خصوصا أنها مرت بتركيا، وإن كانت تشملها عقوبات لتم توقيفها هناك».



في غضون ذلك، حصل إشكال بين النائب السابق حكمت ديب وإحدى الموظفات في فرن في منطقة الربوة، وذلك بعدما تدخل مستفسرا عن سبب عدم إعطاء أحد الزبائن (سوري الجنسية) ربطتي خبز بدل الواحدة، وبعد تلاسن بينهما ردت الموظفة عليه بالقول: «كلو من وراكن»، فما كان من ديب إلا أن قام بضربها بقطعة خشبية كانت أمامه.



وبعد خروجه من الفرن قام موظفان باللحاق به للحديث معه، فما كان من ديب إلا أن أشهر مسدسه وقام بتلقيمه.