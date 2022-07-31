أكد الجيش اللبناني مقتل مسلح وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع قوة عسكرية أثناء حملة في منطقة البقاع شرقي العاصمة بيروت.



وأوضح الجيش اللبناني في بيان مقتضب أن قوة من الجيش تعرضت إلى إطلاق نار أثناء عملية دهم في منطقة الشراونة بالبقاع، فردت على مصادر النيران، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح من مطلقي النار، من دون وقوع إصابات بين العسكريين.



ولاحقا، تعرضت دورية للجيش، عند مثلث إيعات - بعلبك، لإطلاق نار من قبل مطلوبين، ما ادى الى جرح أربعة عناصر في اللواء السادس. وتم نقل الجرحى الى مستشفى دار الامل الجامعي للمعالجة.



وينفذ الجيش اللبناني منذ أسابيع مداهمات في العديد من المناطق وخصوصا بعلبك والبقاع لمكافحة الإتجار بالمخدرات والقضاء عليها. وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قد دعا العسكريين - في رسالته بمناسبة العيد الـ 77 للجيش، إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة كل الأخطار سواء من التهديدات المستمرة للعدو أو الإرهاب الذي يتحين الفرص دوما لاستعادة نشاطه من جهة أخرى، معتبرا أن الخطر الذي يهدد المجتمع اللبناني ومستقبل شبابه هو المخدرات، مشددا على أن ملاحقة تجاره ومروجيه ستبقى نصب أعين الجيش اللبناني.