بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير عدد من المرافق العامة والممتلكات، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من العاصمة (طهران)، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



صاحب السمو هنأ ملك المغرب بعيد العرش



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق في عهده من نهضة تنموية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت والمملكة المغربية الشقيقة، متمنيا سموه للملك محمد السادس موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.