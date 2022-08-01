يُترك للمالك حرية تصميم مواقف السيارات بالقسائم مع توفير العدد الكافي منها

100 % نسبة البناء الكلية من إجمالي مساحة القسيمة ضمن المنطقة التجارية في الجهراء



بداح العنزي

حدّدت لائحة البناء الجديدة نسب البناء في المنطقة التجارية جنوب منطقتي خيطان والفروانية والتي تنشرها «الأنباء» بحيث تكون على النحو التالي:



1- لا تقل مساحة القسيمة بالمنطقة عن 4000م2 السماح بجميع الاستعمالات التجارية ما عدا السكني والصناعي والحرفي.



2- الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء وفقاً التالي:



٭ القسائم التي مساحتها 4000م2 وأقل من 50000م2، تكون نسبة البناء الكلية لا تجاوز 50% من مساحة القسيمة في الأرضي ويسمح بعمل سرداب بنسبة لا تجاوز 80% من مساحة القسيمة وميزانين بنسبة لا تجاوز (50%) من مساحة القسيمة.



٭ القسائم التي مساحتها 50000م2 وأقل من 100000م2، تكون نسبة البناء الكلية لا تجاوز 210% من مساحة القسيمة على ألا تزيد مساحة أي طابق على 60% من مساحة القسيمة، ويسمح بعمل ميزانين بحد أقصى 60% من مساحة القسيمة وسرداب بحد أقصى 80% من مساحة القسيمة ولا يدخل السرداب والميزانين ضمن النسبة.



٭ القسائم التي مساحتها 100000م2 وأكبر، وتكون نسبة البناء الكلية لا تجاوز 240% من مساحة القسيمة على ألا تزيد مساحة أي طابق على 60% من مساحة القسيمة، ويسمح بعمل ميزانين بحد أقصى 60% من مساحة القسيمة وسرداب بحد أقصى 80% من مساحة القسيمة ولا يدخل السرداب والميزانين من ضمن النسبة.



٭ يجب أن تكون النسبة المتبقية في الدور الأرضي لمواقف السيارات فقط.



٭ في حالة استغلال السرداب الأول لمواقف السيارات تكون نسبة البناء لا تجاوز 80% من مساحة القسيمة في كل من الدور الأرضي والميزانين.



٭ في حالة استعمال السرداب الثاني أو أكثر لمواقف السيارات، يسمح ببناء السرداب الأول بنسية لا تجاوز 80% تجاري من مساحة القسيمة ولا تجاوز 50% للأرضي تجاري من مساحة القسيمة ولا تجاوز 50% للميزانين تجاري من مساحة القسيمة.



٭ مساحة الوحدة التجارية لا تقل عن 100م2 أيا كان استعمالها، ويجوز استغلال نسبة 2.5% من مساحة القسيمة لتكون وحدات تجارية بمساحة لا تقل عن 20م2 ونسبة 2.5% من مساحة القسيمة لتكون وحدات تجارية بمساحة لا تقل عن 50م2 مع الالتزام بمساحات الأنشطة والشروط الواردة بلائحة المحلات.



٭ الحد الأقصى لارتفاع البناء وفقا للتالي:



٭ يكون الارتفاع الكلي للمبنى بما في ذلك بيت الدرج لا يزيد على 8م وذلك للقسائم التي مساحتها 4000م2 وأقل من 50000م2 الواقعة بمنطقة خيطان وجنوب الفروانية، وفي حالة زيادة الارتفاع يجب أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.



٭ يكون الارتفاع الكلي للمبنى بحد أقصى 4 طوابق بدءا من الطابق الأرضي على أن يحسب الطابق الأرضي والميزانين كطابق واحد، وذلك للقسائم التي مساحتها (50000م2) وأكبر شريطة أخذ موافقة الإدارة العامة للطيران المدني.



٭ لا يقل ارتفاع الطابق الواحد عن (3.5م) من أرضية الطابق إلى أرضية الطابق الذي يليه.



٭ يجب أخذ موافقة الطيران المدني بالنسبة للارتفاع بالمنطقة.



٭ يكون الحد الأقصى لارتفاع منسوب سقف السرداب عن منسوب الأرض الطبيعية (1.5م).



مواقف السيارات



٭ يترك للمالك حرية التصميم على قسائم المنطقة التجارية جنوب خيطان والفروانية على أن يوفر العدد الكافي لمواقف السيارات، وذلك طبقا للجدول رقم 17 بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمواقف السيارات بجميع مناطق الكويت الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء.



٭ يجوز تغطية مواقف السيارات بالدور الأرضي بمظلات خفيفة مفتوحة الجوانب.



ج- في حالة استغلال السرداب الأول والسراديب الأخرى كمواقف للسيارات دون استغلال السرداب الأول تجاريا فيسمح بالبناء وفق النسب المقررة على كامل مساحة القسيمة ولا تحسب الممرات والأدراج والساحات التجميلية المغطاة من النسبة التجارية ولا تستغل تجاريا.



المنطقة التجارية في الجهراء



وتحدد لائحة البناء الجديدة المتطلبات اللازمة في الشارعين التجاريين بقطعة (21)، (41أ)، (45) كالآتي:



٭ تتألف كل قسيمة من جزئين (أ، ب) ويسمح بإقامة بناء تجاري على الجزء (أ) من القسيمة ويسمح بإقامة وحدات تجارية فيها على ألا تقل مساحة الوحدة عن 12م2 ولا يقل عرضها عن 3م ولا يقل عرض الممرات الداخلية بين الوحدات عن 2م، ويستغل الجزء (ب) من القسيمة كمواقف للسيارات.



نسبة البناء



- نسبة البناء الكلية 100% من كامل مساحة القسيمة موزعة كالآتي:



٭ سرداب واحد لا يجاوز نسبة 50% من كامل مساحة القسيمة بما فيها جميع الخدمات والممرات والمناور (ولا يحسب ضمن النسبة).



٭ الطابق الأرضي لا يجاوز نسبة 50% من كامل مساحة القسيمة بما فيها جميع الخدمات والممرات والمناور ويجب أن تكون نسبة 50% المتبقية في الدور الأرضي لمواقف السيارات فقط.



٭ الطابق الأول لا يجاوز نسبة 50% من كامل مساحة القسيمة بما فيها جميع الخدمات والممرات والمناور.



٭ يسمح بعمل سرداب على كامل الجزء (أ) من القسيمة ويجوز استغلاله أو جزء منه تجاريا ولا يحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء، ويسمح بعمل سرداب على كامل الجزء (ب) من القسيمة على أن يسمح بالبناء أسفل الليوان وإضافة هذه المساحة إلى مساحة السرداب كمساحة تجارية وتستغل باقي مساحة السرداب في الجزء (ب) من القسيمة كمواقف للسيارات فقط.



٭ يسمح بعمل درج خارجي يؤدي إلى السرداب فقط في المساحة المتبقية من القسيمة المستغلة كمواقف سيارات بحيث لا يتعارض مع مواقف السيارات.



الواجهات



٭ الواجهة الأمامية: يجب عمل ليوان خارج حدود القسيمة (أ) ضمن القسيمة (ب) وبعرض 3م وعلى أعمدة متساوية المسافات وبارتفاع الأرضي والأول، وذلك من ضمن الواجهة الرئيسية المطلة على مواقف السيارات.



٭ الواجهة الخلفية: يظلل ممر المشاة الواقع بين القسائم الذي تقع عليه الواجهة الخلفية للقسيمة (أ) بمظلة بحد أقصى 2م وبالنسبة للساحات تكون بحد أقصى 2م ومن دون أعمدة وبارتفاع الطابق الأرضي.



٭ التقيد بالألوان الفاتحة للواجهات.



الارتفاعات



٭ إجمالي ارتفاع البناء للطابقين الأرضي والأول لا يجاوز 8م من منسوب سقف السرداب.



٭ الحد الأدنى لارتفاع الطابق الأرضي 3م والحد الأقصى 5م.



٭ الحد الأدنى لارتفاع الطابق الأول 3م والحد الأقصى 5م.



٭ الحد الأدنى لارتفاع طابق السرداب 3م والحد الأقصى 5م ويكون الحد الأقصى لارتفاع منسوب سقف السرداب عن منسوب الأرض الطبيعية 1.5م.



٭ الحد الأدنى لارتفاع طابق الميزانين 3م والحد الأقصى 5م.



٭ الحد الأدنى لارتفاع الطابق الأول 3م والحد الأقصى 5م.



٭ يجب عمل ليوان بعرض 3م ضمن حدود العقار وبارتفاع الأرضي والميزانين فقط على الواجهة الرئيسية كما يسمح بامتداد الطابق الأول فوق الليوان.



٭ لا تقل مساحة الوحدة التجارية عن 12م2 ولا يقل عرضها عن 3م ولا يقل عرض الممرات الداخلية بين الوحدات والمكاتب عن 2م.



٭ يسمح ببناء ما مساحته 60م2 زيادة عن النسبة بارتفاع لا يزيد على 3م بالسطح وذلك لتوفير الآتي:



- غرفة للحارس ومنافعها.



- غرفة للمعدات الميكانيكية.



- بيت الدرج.



- يسمح بعمل خزانات مياه فوق بيت الدرج بارتفاع (1.5م) أو خزانات مكشوفة توضع على أرضية السطح.



٭ يجب توفير العدد الكافي لمواقف السيارات، وذلك طبقا للجدول 17 الملحق بلائحة البناء بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمواقف السيارات بجميع مناطق الكويت.



المركز التجاري والإداري في خيطان



تكون نسبة البناء لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة موزعة على:



٭ نسبة لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة للطابق الأرضي.



٭ نسبة لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة للطابق الأول.



٭ نسبة لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة للطابق الثاني.



٭ يسمح بعمل سرداب على كامل العقار ولا يحسب من ضمن النسبة.



٭ يجب عمل ليوان بعرض 3م ضمن القسيمة بالواجهات الرئيسية وبارتفاع أرضي + أول.



٭ يستغل السرداب والطابق الأرضي والأول كوحدات تجارية على أن يكون الحد الأدنى لصافي مساحة الوحدة التجارية 12م2، ويستغل الطابق الثاني وحدات تجارية بمساحة لا تقل عن (30م)2 للوحدة، والحد الأدنى لعرض الوحدات التجارية 3م.



الارتفاعات



٭ يكون إجمالي الارتفاع للمبنى 12م ولا يحسب بيت الدرج من ضمن الارتفاع الكلي.



٭ الحد الأدنى لارتفاع السرداب 3م والحد الأقصى 5م ويكون الحد الأقصى لارتفاع منسوب سقف السرداب عن منسوب الأرض الطبيعية 1.5م.



٭ الحد الأدنى لارتفاع الطابق الأرضي 3م والحد الأقصى 5م.



٭ الحد الأدنى لارتفاع الطابق الأول لا يقل عن 3م والحد الأقصى 5م.



٭ الحد الأدنى لارتفاع الطابق الثاني لا يقل عن 3م والحد الأقصى 5م.



٭ تصوينة السطح 2م.



٭ يسمح بإقامة الدور الثاني فوق الليوان.



٭ يسمح ببناء ما مساحته 60م2 زيادة عن النسبة بارتفاع لا يزيد على 3م بالسطح وذلك لتوفير غرفة للحارس ومنافعها، غرفة للمعدات الميكانيكية.



٭ بيت الدرج، يسمح بعمل خزانات مياه فوق بيت الدرج بارتفاع 1.5م أو خزانات مكشوفة توضع على أرضية السطح.

بلوكات الدكاكين داخل الكويت وخارجها

أولا: البلوكات في مختلف المناطق



تكون الاستعمالات ونسبة البناء في بلوكات الدكاكين في المناطق المختلفة على النحو التالي:



٭ يسمح بإقامة دكاكين (محلات تجارية أو مكاتب) بالسرداب والأرضي والميزانين.



٭ تكون نسبة البناء الكلية لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة وموزعة كالآتي:



طابق السرداب على كامل القسيمة (لا يدخل من ضمن النسبة)، الطابق الأرضي لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة من ضمنها الليوان، وطابق الميزانين على كامل القسيمة.



ثانيا: البلوكات داخل مدينة الكويت



٭ يسمح بإقامة دكاكين (محلات تجارية أو مكاتب) بالسرداب والأرضي والميزانين.



٭ تكون نسبة البناء الكلية لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة وموزعة على النحو التالي، طابق السرداب على كامل القسيمة (لا يدخل من ضمن النسبة)، الطابق الأرضي لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة من ضمنها الليوان، طابق الميزانين على كامل القسيمة.

الميزانين والسرداب لا يدخلان ضمن نسب البناء بالقطعة 54 في المنقف

أقرت لائحة البناء السماح بجميع الاستعمالات التجارية في القطعة 54 في المنقف ما عدا الاستعمال السكني والحرفي والصناعي.



وتكون نسبة البناء الكلية لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة وموزعة على النحو التالي: نسبة لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة للسرداب، ونسبة لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة للطابق الأرضي من ضمنها الليوان، نسبة لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة للميزانين (لا يدخل من ضمن النسبة).



الارتفاعات: إجمالي ارتفاع البناء الأرضي والميزانين 8م من منسوب سقف السرداب وهو موزع على النحو التالي: الحد الأدنى لارتفاع السرداب 3م والحد الأقصى 5م ويكون الحد الأقصى لارتفاع منسوب سقف السرداب عن منسوب الأرض الطبيعية 1.5م، الحد الأدنى لارتفاع الطابق الأرضي 3م والحد الأقصى 5م، والحد الأدنى لارتفاع طابق الميزانين لا يقل عن 3م والحد الأقصى 5م.



* تصوينة السطح (2م).



* يجب عمل ليوان بعرض (2م) ضمن حدود العقار وبارتفاع الأرضي فقط في الواجهات المطلة على الشوارع والممرات ويسمح بامتداد طابق الميزانين فوق الليوان.



* يسمح ببناء ما مساحته (60م2) زيادة عن النسبة بارتفاع لا يزيد على (3م) بالسطح وذلك لتوفير التالي: غرفة للحارس ومنافعها، غرفة للمعدات الميكانيكية.



* بيت الدرج: يسمح بعمل خزانات مياه فوق بيت الدرج بارتفاع (1.5م) أو خزانات مكشوفة توضع على أرضية السطح.



* الواجهات: التقيد بالألوان الفاتحة للواجهات.



* يجب توفير العدد الكافي لمواقف السيارات، وذلك طبقا للجدول 17 الملحق بلائحة البناء بشأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمواقف السيارات بجميع مناطق الكويت.