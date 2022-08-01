بداح العنزي



أصدرت مدير عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة قرارا بتشكيل فريق عمل لاتخاذ الإجراءات بإخلاء سوق الخيام.



وتضمن القرار التالي:



مادة أولى: يشكل فريق عمل مشترك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء سوق الخيام من التالية أسماؤهم:



٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع الفروانية ومبارك الكبير - رئيس اللجنة.



٭ رئيس لجنة الأسواق العامة - عضوا.



٭ مدير فرع بلدية العاصمة - عضوا.



٭ عميد عبدالله حسيان الدوسري (قوة الإطفاء العام) - عضوا.



٭ م.مطلق حمود الشمري (وزارة الكهرباء) - عضوا.



٭ عبدالعزيز جبار جباره (وزارة المالية) - عضوا.



٭ م.عبداللطيف أحمد حسين (إدارة الفتوى والتشريع) - عضوا.



٭ نايف العبدلي المطيري - عضوا.



٭ م.عبدالرحمن إسماعيل الأنصاري (إدارة الفتوى والتشريع) - عضوا.



٭ م.فهد السميط - الإدارة القانونية - عضوا.



٭ م.عبدالرحمن جمال الحداد (إدارة الفتوى والتشريع) - عضوا ومقررا.



مادة ثانية: يختص الفريق بالمهام التالية:



أولا: وضع آلية عمل كفيلة بإخلاء سوق الخيام بصفة مستعجلة حسب توصيات لجنة تقصي الحقائق المحايدة لبحث أسباب نشوب حريق في سوق الخيام.



ثانيا: مخاطبة كل الجهات والمستويات الإدارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهام اللجنة المشتركة بشأن إخلاء سوق الخيام.



ثالثا: دراسة كل الأوراق والمستندات المتعلقة بسوق الخيام واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلائه بالتنسيق مع من يلزم من الجهات المعنية.



مادة ثالثة: يعقد الفريق اجتماعاته خارج أوقات العمل الرسمية ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه.



مادة رابعة: تصرف المخصصات المالية للفريق طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016 في شأن منح فرق العمل بالجهات الحكومية.



مادة خامسة: مدة عمل الفريق تبدأ من تاريخ صدور القرار لمدة 3 أشهر.



مادة سادسة: للفريق الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي البلدية وتقديم ما لديه من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليهم لإنجاز الأعمال المطلوبة.



مادة سابعة: يرفع الفريق تقرير أعماله إلى مدير عام البلدية.



مادة ثامنة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم.