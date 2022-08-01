مبارك الخالدي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي أولى تجاربه الودية في السابعة مساء اليوم ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية، اذ يلتقي فريق المرجان الذي يلعب ضمن الرابطة الثالثة لكرة القدم التونسية. والمباراة هي الأولى ضمن ٦ مباريات متدرجة سيلعبها العربي في معسكره. وكان الأخضر قد واصل تدريباته على 3 فترات منذ وصوله الى تونس السبت الماضي، ومن المقرر ان يستمر المعسكر العرباوي حتى ١٢ الجاري.



وفي جانب آخر، يلتحق اللاعب حسين أشكناني اليوم بصفوف الفريق بعد انتهاء ارتباطاته الدراسية، كما سيجري اللاعب بندر السلامة اختبارات طبية هي الأخيرة ضمن برنامجه التأهيلي في اسباير القطرية على ان يلتحق بصفوف الفريق خلال الأسبوع الجاري.



وفي الفروانية يواصل فريق التضامن تدريباته اليومية على الملعب رقم 2 بنادي النصر نظرا لانشغال أرضية ستاد النادي بأعمال الصيانة، حيث يعمل الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.



إلى ذلك، استقبل الجهاز الإداري فجر امس الأول المحترف النيجيري موسيس اوركونا الذي يجيد اللعب في منطقة وسط الملعب، وكان في استقباله مدير الفريق مهنا الغواص والإداري محمد المسيلم.



وعلى صعيد آخر، ودعت إدارة الفريق نجمها السابق مشعل الشمري وهو أحد اللاعبين من فئة البدون، والذي انتقل الى فريق سترة البحريني الصاعد الى الدوري الممتاز الموسم المقبل، حيث قدمت إدارة النادي كل الدعم له لتحقيق قفزة نوعية في مسيرته الرياضية، وسيلتحق الشمري بصفوف فريقه الجديد اليومين المقبلين.