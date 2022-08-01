استمرار هبوب «رياح الكوس» بسرعة معتدلة حتى يوم الأحد المقبل



أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق ان الكويت ومنطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية تأثرت خلال الأسبوع الماضي بمنخفض الهند الموسمي، لافتا الى انه منخفض حراري هائل الحجم يؤثر بشكل مباشر على قارتي آسيا وأفريقيا وبشكل غير مباشر على قارة أوروبا ويبدأ هذا المنخفض في التكون على أراضي شبه القارة الهندية بداية شهر أبريل من كل عام ثم يزداد تأثيره في شهري يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية وقد يصل امتداده في بعض السنوات إلى تركيا ومصر وجنوب أوروبا ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.



وقال الخبير الفلكي عادل المرزوق: تأثر طقس منطقتنا في الكويت والخليج العربي ووسط وشمال شرق شبه الجزيرة العربية بمنخفض الهند الموسمي الذي أدى إلى استمرار - كما تشير خرائط الطقس حاليا للمنطقة - وجود منخفض جوي عميق وهائل الحجم تبلغ قوته 998 إلى 1001 مليبار ولايزال متمركزا في شمال الكويت وممتدا جنوبا حتى السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية والمطلة على بحر العرب في سلطنة عمان ولكن مع وجود هذا المنخفض الجوي العميق والهائل إلا انه قد بدأت تظهر عملية انحسار ملحوظ في تمدد منخفض الهند الموسمي الذي يكون عادة مركزه في وسط المحيط الهندي والذي تمدد تمددا كبيرا في الأيام الماضية وتوغل بأكبر من حجمه المعتاد، مضيفا انه تمدد في الجزء الشرقي الجنوبي من شبه الجزيرة العربية وسواحل الخليج العربي بضفتيه الشرقية والغربية ففي الضفة الشرقية من الخليج العربي تمدد ووصل إلى الهضبة الإيرانية مسببا السيول الجارفة بها كما وصل أيضا في الضفة الغربية من الخليج العربي إلى وسط شبه الجزيرة العربية كما شملت الأمطار أيضا كلا من المحيط الهندي جنوبا وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وصولا إلى مملكة البحرين.



وأضاف: بدأ منخفض الهند الموسمي حاليا في الانحسار وسوف تتضح صورته أكثر اليوم الاثنين حيث يتبين لنا جليا عودة المنخفض إلى حجمه الطبيعي والمعتاد وسوف يكون الانحسار بصورة تدريجية، وعلى إثر ذلك فمن المتوقع أن تبدأ كمية الغيوم في سماء المنطقة في الانخفاض وتكون السماء صحوة وخالية من الغيوم ابتداء من بعد ظهر اليوم مع استمرار هبوب الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية والتي تسمى محليا «بين الكوس إلى الكوس المطلعي»، ومن المتوقع أن تكون سرعتها بين الخفيفة إلى المعتدلة بين 10 و30 كم/س «رياح الكوس» مع استمرار الرطوبة في الجو والتي من المتوقع أن تكون نسبتها حتى يوم الأربعاء بين 55% في حدها الأعلى و24% بحدها الأدنى مع توقع انخفاض نسبة الرطوبة أكثر ابتداء من يوم الخميس المقبل 4 أغسطس فتكون نسبة الرطوبة في الجو بين 35% كحد أعلى و15% في حدها الأدنى.



وتابع: هذا الجو الصحو والخالي من الغيوم سوف يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة أثناء عطلة نهاية الأسبوع والتي من المتوقع أن تزيد أكثر من 48 درجة مئوية وقد تصل إلى 51 درجة ظهر الخميس وكذلك يوم الجمعة المقبل، الأمر الذي سوف يجعل الأشعة التي فوق البنفسجية عالية جدا وتكون بين 9 و10 من 11 نقطة خلال الفترة القادمة بسبب قلة الغيوم أو انعدامها، مشيرا إلى استمرار هبوب «رياح الكوس» بسرعة معتدلة حتى يوم الأحد 7 أغسطس ومن المتوقع تحول اتجاه الرياح إلى رياح شمالية إلى شمالية غربية ومتقلبة الاتجاه ونشطة السرعة تزيد سرعتها على 35 كم/ س فتخفف كثيرا من نسبة الرطوبة في الجو ولكن سوف تستمر الحرارة العالية إلى فترة «دلوق سهيل» يوم 24 أغسطس حيث يبدأ الشعور عند الناس بانخفاض ملموس في الحرارة.



وزاد: أما بالنسبة إلى الحداقة ورواد البحر والنزهات البحرية فعطلة نهاية الأسبوع مناسبة لهم في الاستمتاع بالصيد والسباحة والرحلات البحرية، مبينا أن البحر سيدخل في تيارات الفساد الصالحة للصيد اعتبارا من يوم الأربعاء 3 أغسطس وسوف تستمر حتى الثلاثاء 9 منه، وسوف يكون انسب وقت للسباحة خلال عطلة نهاية الأسبوع في فترات بعد الظهر من قبل الساعة 3:30 في مساء يوم الخميس 4 أغسطس وكل أيام العطلة حتى غروب الشمس واستمرار ذلك حتى السبت 6 منه ومن المتوقع أن يكون البحر صالح جدا للسباحة، والموج من المتوقع أن يكون بين خفيف ومعتدل وارتفاعه بين 30 و150سم، متمنين عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع.





