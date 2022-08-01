أعلن مسؤول في الشرطة الأفغانية عن وقوع اشتباكات بين قوات من حركة «طالبان» وحرس الحدود الإيراني.



وقال بهرام حكمال المتحدث باسم شرطة ولاية نمروز بجنوب أفغانستان لـ «رويترز» أمس: «لقي شخص على الأقل حتفه وأصيب آخر».



وقالت مصادر محلية لـ «رويترز» إن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود على الجانب الأفغاني فروا من منازلهم للاحتماء عندما اشتدت الاشتباكات. ونقلت من جهتهـــا، نقلـــت وكالة أنبـــاء «فــارس» شبه الرسمية عـــن ميسم برزنـــده حاكــــم إقليم هيرمند الحدودي الإيراني قوله إن الاشتباكــــات توقفـــت ولم تقـــع إصابات.



وذكرت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية أن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاولت قوات طالبان رفع علمها «في منطقة ليست ضمن الأراضي الأفغانية».



وتقع اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات «طالبان» وقوات الأمن في إيران المجاورة لأفغانستان من الغرب وباكستان المجاورة لها من الشرق منذ سيطرة الحركة على السلطة في كابول في أغسطس 2021.