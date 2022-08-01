أحمد خميس



نفذت مديرية أمن محافظة الأحمدي بالتنسيق والتعاون مع الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت حملة أمنية مكثفة على البقالات المتنقلة وعربات المأكولات السريعة المنتشرة في بعض مناطق المحافظة. وقد أسفرت الحملة عن ضبط 106 بقالات مخالفة، وتحرير المخالفات بحقها من قبل مفتش البلدية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وفي هذا الشأن، أكدت الادارة ان قطاع الامن العام مستمر في حملاته الأمنية من خلال انتشار الدوريات الأمنية في جميع محافظات البلاد، من اجل تحقيق منظومة امنية متكاملة، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.