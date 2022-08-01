القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية تقف في صف أبنائها لعودة حقوقهم كاملة بالتوازي مع احترام قوانين البلد المضيف، وتحرص على متابعة تفاصيل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لهم.



وأعلنت مكرم - عقب استعراض تقرير بشأن موقف تلقي شكاوى المواطنين بالخارج الواردة خلال شهري مايو ويونيو 2022 - نجاح الوزارة في إعادة مواطن مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر والسعودية.



وقد أعد التقرير الذي استعرضته وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير عمرو عباس مساعد الوزير لشؤون الجاليات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، بالحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكواهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ووجهت مكرم الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلي الوزارة المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوى وحلها، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوى المواطنين بالخارج.