القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ إن نجاح الحوار الوطني سوف يتوقف على إمكانية الاتفاق على أبرز الملفات والقضايا التي تعتبر الأخطر على مستقبل مصر، فثمة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع والدولة ولا شك أن الحوار الوطني سوف يمثل مناسبة مهمة لطرح الرؤى على مائدة البحث ومحاولة استقصاء البدائل المطروحة لحل المشكلات ومواجهتها.



وأضافت فوزي، بحسب ما نشرته «صدى البلد»: فمثلا هناك مطالب للبعض بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص حتى يلعب دوره كاملا في الساحة الاقتصادية، وهو الأمر الذي أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، كما طرحته الحكومة للحوار المجتمعي من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة، وكذلك التفكير في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية عبر تفعيل ما تنص عليه القوانين الموجودة حاليا - وهي بالمناسبة جيدة جدا - وربما فقط تحتاج للتعزيز والمساندة عند التطبيق.



وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: على الصعيد السياسي يطرح البعض ضرورة النظر في القوانين المنظمة لممارسة الحقوق السياسية وإفساح المزيد من المجال للأحزاب وقوانين الانتخابات خاصة ما يتعلق بالمجالس المحلية التي ينتظرها الجميع وخصوصا الشباب.



وقالت: أما في المجال الاجتماعي، فقد تحدث الرئيس عن ضرورة إعداد قانون للأحوال الشخصية ينصف الأسرة المصرية ويحقق استقرارها، كذلك أتصور أن الزيادة السكانية العشوائية تحتاج إلى تفكير وآليات مختلفة للتعاطي معها بكفاءة.



وأشارت إلى أن هناك أيضا تحديات على الصعيد الثقافي وإعادة بناء الإنسان المصري وتجديد الخطاب الديني وغير ذلك، ما يشكل تحديات تواجه المجتمع والدولة المصرية ولابد أن تكون محل حوار معمق.