أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن تخريج 22 حافظاً لكتاب الله من مراكزها القرآنية في جمهورية جيبوتي، وسط احتفال حضره مسؤولون محليون إلى جانب الملحق الدبلوماسي بالسفارة الكويتية لدى جيبوتي أحمد العسكري ولفيف من العلماء ومحفظي القرآن

وقال رئيس قطاع أفريقيا بجمعية الرحمة العالمية الدكتور غانم عبدالله الشاهين إن مراكز الرحمة العالمية في جيبوتي تعمل على تنشئة الأبناء على القرآن الكريم وعلومه وغرس الأداب والأخلاق الإسلامية السمحة المستمدة من تعاليم وتوجيهات كتاب الله تعالى وبيان العقيدة الصحيحة في نفوسهم، وتنشئتهم على السيرة العطرة لأهل القرآن، إضافة إلى شغل أوقات فراغهم فيما هو مفيد في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

من جانبه أشاد الملحق الدبلوماسي بالسفارة الكويتية لدى جيبوتي أحمد العسكري بالأنشطة المتعددة للرحمة العالمية، والتي تشمل تحفيظ القرآن الكريم والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي، قائلا " إننا في سفارة دولة الكويت بجمهورية جيبوتي نفخر بإنجازات الجمعية على أرض الواقع"

بدوره توجه الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة جيبوتي الشيخ عكيه قورح فاتح بالشكر والتقدير لجمعية الرحمة العالمية على الجهود المضنية التي تقوم بها خدمة للمجتمع الجيبوتي في كافة المجالات، ما من شأنه تلبية الاحتياجات ذات الصلة بالمجالات التعليمية والمهنية والصحية والاجتماعية التي شملت جميع مناطق البلاد.