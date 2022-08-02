تضمن العدد الجديد من مجلة الكويت الصادر أمس ملفاً يستعيد ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت ويلقي الضوء على الملاحم الوطنية التي قدمها الشعب الكويتي دفاعا عن وطنهم والدروس والعبر المستفادة منها.



وشارك بملف المجلة التي تصدرها وزارة الإعلام ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات العديد من الكتاب بموضوعات عن الدروس والعبر التي قدمها الشعب الكويتي وتعلمت منها الأجيال، حيث تناولت دروس التضامن الوطني بين أفراد الشعب وقيادته مع التفاصيل التي تناولها السرد الكويتي في الروايات الأدبية خلال إبداعات أجيال مختلفة من الكتّاب الكويتيين.



وتطرق الكتاب إلى أزمة الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990 وأثرها في حياة المواطن الكويتي قبل التحرير وبعده، كما شمل الملف تناول المسرح الكويتي للقضية بوصفه القوة الناعمة التي تعالج الواقع الاجتماعي والسياسي فنيا، وتضمن بيان التأثر البيئي للعدوان العراقي الغاشم على الكويت وطبيعة معاناة البيئة في الكويت ومجالها الحيوي من الانبعاثات السامة وجهود الدولة في مواجهتها.



وشمل العدد كذلك فصولاً من نضال الشعب الكويتي في مقاومة الاحتلال عبر ثلاثة موضوعات عن متحف القرين ودور إذاعة الكويت في التواصل مع العالم الخارجي ومع الشعب في الداخل خلال الأزمة، كما تضمن أيضا سيرة أحد أبطال الكويت الشهيد فايق عبدالجليل الذي تحدى الغزاة بالشعر والأغنية مع رابط خلال (الباركود) لمادة فيلمية تعرض حصريا عبر صفحات مجلة الكويت للشهيد أثناء الغزو العراقي.



واستعرضت المجلة الدور الكبير الذي تقدمه الكويت في رعاية أبناء الشهداء ممثلة في مكتب الشهيد.