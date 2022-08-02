القاهرة - محمد صلاح



تسببت الفنانة جميلة عوض في اثارة حالة من الجدل بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان الخطوبة مما جعل الكثيرين يستنتجون اقتراب إعلانها ارتباطها رسميا.. أو انها تستعد لتجسيد شخصية فتاة تحتفل بزفافها.. جميلة ردت على متابعيها بملصق لوجه ضاحك.



من ناحية أخرى، أعربت جميلة عن سعادتها بالاشتراك في فيلم «في عز الضهر» بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد.. ورغم ان الفيلم تم تصوير مشاهد منه ثم توقف لفترة لظروف إنتاجية.. الفيلم بطولة بطولة الفنان المصري العالمي مينا مسعود وإيمان العاصي وشيرين رضا، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.