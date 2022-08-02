الفيلم يجسّد الملحمة التاريخية لمقاومة أهالي مدينة خورفكان للغزو البرتغالي عام 1507 وما تلتها من أحداث ومعارك



واصل فيلم خورفكان، من تأليف صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عام 2020، حصده أهم الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية، فقد حصد الفيلم الجائزة الذهبية لأفضل فيلم روائي درامي في مهرجان بيست إسطنبول للأفلام السينمائية عن الدورة الحالية يوليو 2022م، بعد منافسة مع عدد كبير من الأفلام العالمية التي تنافست على هذه الفئة من بين 15 فئة أخرى في المهرجان الذي يعد واحدا من أهم مهرجانات الفن والسينما في إسطنبول، وهو الموثق على موقع الأفلام السينمائي العالمي الشهير IMDB.



كما حصد فيلم خورفكان جائزة أفضل فيلم تاريخي في مهرجان بروكسل السينمائي، وهو مهرجان سينمائي دولي تحتوي مسابقاته على أكثر من 35 تصنيفا للأفلام الطويلة، إضافة إلى عروض حية سنوية، وهو موثق من قبل الموقعين العالميين المتخصصين في صناعة السينما IMDB وfilmfreeway، ويعقد المهرجان سنويا في مركز توبوس للأعمال في العاصمة البلجيكية بروكسل.



وكان فيلم خورفكان قد حصد في يونيو الماضي 3 جوائز بمهرجان أثفيكفاروني السينمائي الدولي في الهند، وهي: جائزة أفضل فيلم آسيوي وجائزة أفضل تصوير سينمائي وجائزة أفضل مخرج لفيلم آسيوي، وذلك ضمن عدد كبير من الأفلام العالمية المشاركة في المهرجان، والتي تنافست على نيل الجوائز والألقاب في أكثر من 40 تصنيفا ولقبا وجائزة.



ويعد فيلم خورفكان من أهم إنتاجات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وجاء بالتعاون مع شركة «جيت جو فيلمز ليميتد»، وهو من إخراج الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول، وشارك فيه أكثر من 300 شخص ما بين طاقم التمثيل وعمليات الإنتاج، وتمت جميع مراحل تصويره على شواطئ خورفكان ومزارعها وجبالها ومدينتها القديمة، وتولى عملية التصوير مدير التصوير العالمي الأيرلندي ريتشارد كيندريك.



ويجسد الفيلم الملحمة التاريخية لمقاومة أهالي مدينة خورفكان للغزو البرتغالي عام 1507 وما تلتها من أحداث ومعارك، حيث يصور الفيلم مقاومة الأهالي بكل شجاعة وبسالة رغم قلة الإمكانيات مقابل ما كان يملكه البرتغال من أسلحة نارية متطورة.



وقد شارك في تمثيل هذا العمل السينمائي الضخم نخبة من الفنانين العرب والمحليين أبرزهم الفنان السوري رشيد عساف في دور القائد البرتغالي أفونسو دي البوكيرك وعدد من الفنانين السوريين مثل قيس الشيخ نجيب وقاسم ملحو، أما الفنانون المحليون فكان أبرزهم أحمد الجسمي، محمد العامري، الفنان الإماراتي الراحل حميد سمبيج، د.حبيب غلوم، منصور الفيلي، عبدالله بن حيدر، عبدالرحمن الملا، محمد جمعة، أشجان، بدور والطفلان عبدالرحمن المرقب في دور علي وعبدالله الجرن في دور عمر.



ويعرض الفيلم حاليا على الرحلات الجوية لعدد من شركات الطيران الوطنية والخليجية، إضافة إلى المنصة الرقمية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون «مرايا».