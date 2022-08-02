عبدالكريم العبدالله



أعلنت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.فاطمة النجار، عن ضبط اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة ممثلة في إدارة التراخيص الصحية وإدارة تفتيش الأدوية - القوى العاملة مركزا طبيا أهليا في منطقة السالمية يضم العديد من المخالفات منها «عاملة تنظيف» تعمل على جهاز «الليزر» دون ترخيص.



وذكرت د.النجار في تصريح صحافي، انه تم ضبط أيضا طبيب وعمالة مخالفة يعملون بدون ترخيص، هذا بالإضافة ضبط ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية.



وأشارت إلى انه ستتم إحالة الموضوع الى النيابة وجهاز المسؤولية الطبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيدة بجهود اللجنة الثلاثية وسرعة تجاوبها مع الواقعة.



وأوضحت د.النجار أن هذا جاء بعد ورود بلاغ بهذا الخصوص، والذي استجابت له اللجنـــة الثلاثية وقامت بدورها بالتوجـــه إلى المكـــان وضبــط المخالفين.