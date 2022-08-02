عبدالكريم العبدالله



أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي عن حصول برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر (CPD/ CME) على المعادلة الجوهرية لبرنامج استمرارية الاعتماد MOC الخاص بالكلية الملكية للأطباء الجراحين في كندا لمدة 5 سنوات من العام الحالي حتى العام 2026.



وذكر د.الرفاعي في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا جاء في تقييم الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا الدوري لبرنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر



(CPD/ CME) من خلال مراجعة برنامج الكفاءة المهنية المستمرة التابع لمراقبة التعليم والتطوير المهني المستمر بالمعهد لتحديد مدى إمكانية الحصول على المعادلة الموضوعية، والتي جاءت بالموافقة ولله الحمد.



وأفاد بأنه يترتب على هذا الاعتماد انه بإمكان الأطباء الحاصلين على زمالة الكلية الملكية الكندية في الكويت استخدام برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر التابع للمعهد للحفاظ على عضويتهم وزمالتهم في الكلية الملكية الكندية دون الحاجة إلى المشاركة بشكل إضافي في برنامج استمرارية الاعتماد MOC الخاص بالكلية.



وأكد على استمرار العمل الدؤوب لمراقبة التعليم والتطوير المهني المستمر للوصول إلى أعلى درجات استمرارية الكفاءة المهنية بالتنسيق مع أرقى الجهات المختصة العالمية، مشيدا في الوقت ذاته بمراقب التعليم والتطوير المهني المستمر في المعهد د.فهد الغملاس على جهوده للوصول إلى هذا الإنجاز.