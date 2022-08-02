صرحت منسقة برنامج تعزيز تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال في الكويت د.منى الصميعي، بأن العالم يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من 1 إلى 7 أغسطس سنويا، مضيفة أن شعار الاحتفال لعام 2022 هو «النهوض بالرضاعة الطبيعية: نثقف وندعم»، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة تعريف الأمهات بالفوائد التي يمكن أن تجلبها الرضاعة الطبيعية لصحة ورفاهية الأطفال، وكذلك اهمية الحليب الطبيعي باعتباره مصدرا للاستدامة والأمن الغذائي.



وقالت الصميعي: نحن في الهيئة العامة للغذاء والتغذية نسعى إلى توافر الرعاية التي تركز على مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل وخدمات رعاية الطفل للحصول على سلسلة متواصلة من الرعاية لرعاية الأم والطفل لضمان استفادتهم من الدعم والتثقيف المستمر واستشارات الرضاعة الطبيعية المتوافرة في المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات أمومة وبعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات الخاصة.



وذكرت أن الأمهات الجديدات بحاجة إلى بيئة داعمة لضمان نجاح الرضاعة الطبيعية، حيث يعتبر الدعم المبكر منذ فترة الحمل وأثناء الولادة وما بعدها، بالإضافة إلى دعم مكان العمل من العوامل المهمة لضمان بدء الرضاعة الطبيعية والاستمرار بها بنجاح.



وأشارت الصميعي إلى أنه في الكويت يتم إرضاع نحو 90% من الأطفال رضاعة طبيعية حصرية (فقط حليب الأم) عند خروجهم من المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة الصديقة للأطفال.

ومع ذلك، تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ بعد نحو 6 أسابيع من الولادة، وعند عمر ستة أشهر لتصل إلى 8 أو 10% فقط!