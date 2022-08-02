بشرى شعبان



أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي أن الهيئة تعتزم إطلاق تحديث وتطوير منصة «فخرنا» لتوظيف العمالة الوطنية ابتداء من تاريخ 7 الجاري، حيث تخدم تلك المنصة الباحثين عن عمل وذوي الخبرة للحصول على وظائف تناسبهم بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه المنصة تخدم أيضا شركات القطاع الخاص وذلك بعرض احتياجاتهم الوظيفية من العمالة الوطنية مما يساعد الشباب الكويتي على التوجه للقطاع الخاص لدعم مهاراتهم.



كما أوضح العازمي أن هذه المنصة تعمل على تقديم العديد من الخدمات الخاصة بمكافأة الخريجين، وبدل البحث عن عمل، والتأمين ضد البطالة، والفرص الوظيفية، ومعاملة تحديث البيانات للباحثين، إضافة لمعاملة البحث عن الباحثين عن عمل.



وأفاد د.العازمي بأن الهيئة تسعى نحو المزيد من التطور والعمل على تحديث موقعها بشكل يضمن يسر وسهولة التسجيل من خلاله وفق متطلبات الباحثين وأصحاب العمل والأعمال.