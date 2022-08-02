عبدالله الراكان



واصلت الحسينيات ومجالس ذكر أهل البيت النبوي إحياء ليالي شهر محرم، حيث تناول الخطباء في الليلة الثانية أهمية طلب العلم، داعين إلى ضرورة السعي والاجتهاد في سبيل طلبه وتحصيله.



وفي الحسينية الجديدة بمنطقة شرق ارتقى المنبر الخطيب محمد شبر وألقى محاضرة بعنوان «طلب العلم فريضة»، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

واضاف شبر أن الشريعة الاسلامية تحث على طلب العلم وما اكثر الآيات والروايات التي تشجع وترغب فيه، ومنها قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، مشيرا الى انه مع التقدم والتطور في العصر الحديث يستطيع الجميع طلب العلم بشتى الطرق، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع».



وفي الحسينية الكربلائية بمنطقة الدعية ألقى الخطيب مهدي النواب محاضرة عن «البركة في الإسلام» وانواعها، مسلطا الضوء على جوانب من حياة الامام الحسين عليه السلام واحداث مهمة وقعت معه.

واستهل النواب محاضرته بالآية الكريمة (رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين)، موضحا معنى البركة ومشتقاتها، لافتا الى انه ورد في القرآن الكريم قرابة ثلاثين آية تدل عليها، والبركة بحسب التفاسير تدل على النماء والبقاء وترك الأثر وغالبا لا تكون بالكم بل بالكيف، وتعني أيضا الشيء الثابت الذي يبقى ولا يضعف.



وأشار الى ان البركة على أربعة اقسام: في المكان فهناك بعض المواقع والأماكن مباركة مثل مكة المكرمة، وهناك البركة في الزمان مثل ليلة القدر ويوم الجمعة، وأيضا البركة في الأشياء، مشيرا الى ان النوع الرابع هو البركة في الأفراد مثلما ورد في قوله الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: «إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا».



وفي الختام، رثا الإمام الحسين عليه السلام وذكر باستشهاده في اليوم الثاني من شهر محرم.