الموظف المقصر يسيء للمؤسسة وينتقص من الجهود المبذولة من زملائه

إجراءات قاسية ضد المخالفات التي سيتم رصدها والتعامل مع مرتكبيها بكل حزم

شددت وزيرة البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، على عدم التهاون في تطبيق القانون مع الجميع وعدم مجاملة أي مقصر.



وقالت الفارس خلال اجتماعها مع الجهاز التنفيذي بحضور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، إن الموظف المقصر يسيء للمؤسسة وينتقص من الجهود المبذولة من زملائه، وبالتالي لن نجامل على حساب الكويت، وفي الوقت ذاته سيكون هناك دعم كامل ومكافأة لكل مجتهد ومنجز.



وبينما شددت الوزيرة على ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة دون استثناء، جددت التأكيد على اتخاذ إجراءات قاسية على المخالفات التي سيتم رصدها والتعامل بحزم.



وقالت إنه تم إطلاق خطة عمل على مستوى المحافظات للتعامل مع كل المخالفات والتجاوزات، وسيكون هناك مسح لجميع المناطق السكنية لمتابعة أعمال النظافة ورفع السيارات المهملة وأنقاض البناء ومساكن العزاب.



وأضافت أنه ستتم محاسبة شركات النظافة غير الملتزمة بتنفيذ التزاماتها.