2 أغسطس يوم الشهداء ويمثل أسمى معاني الوطنية ورفض الاحتلال والتمسك بالشرعية

الشهداء لم يكونوا كويتيين فقط بل من 14 جنسية أخرى وكل من ضحى بروحه فداء للكويت

خطاب: تصميم نصب الشهيد عمل فني ومعماري سيوضع على الدوار مقابل مكتب الشهيد



دارين العلي



أطلق مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم أمس فعالياته إحياء لذكرى 2 أغسطس باعتباره يوما للشهيد بعرض بانوراما تحمل صور الشهداء وأسماءهم وسط مجمعي «الأفنيوز» و«360» بحضور قيادات المكتب وأسر الشهداء.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام المكتب صلاح العوفان ان الثاني من اغسطس يوم الشهداء ويمثل أحد أسمى معاني الوطنية في تاريخ الكويت، كما يرمز إلى رفض الشعب الكويتي للاحتلال العراقي الغاشم، وتمسكه بشرعيته واستبساله في الدفاع عن وطنه، مؤكدا ان ذكرى البطولات في مواجهة الاحتلال لا تنسى وتتوارثها الأجيال، وسيستمر أبناء الكويت في تناول السيرة العطرة لشهدائها جيلا بعد جيل، لافتا إلى أن ذلك التاريخ شهد ميلادا مشرقا لشعب أذهل العالم بقوة عزيمته، وقدم شهداؤنا نموذجا للاستبسال في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم.



وأشار العوفان إلى أن يوم الشهداء هذا العام يحمل شعار «الكويت هي الوجود الثابت»، ويمثل أحد أسمى معاني الوحدة الوطنية في تاريخ الكويت، موضحا أن المكتب يبذل جهدا خاصا في ذكرى الثاني من أغسطس كل عام لما لهذا اليوم من أهمية خاصة لدى الشعب الكويتي، وإحياء الذكرى هذا العام بعدة فعاليات منها معرض شهداء الكويت في مجمعي «الأفنيوز» و«360»، والذي يحمل صورهم.



وأضاف: شهدت فعاليات هذا العام مسابقة الشهيد الثقافية والتي تم إطلاقها بالتعاون مع كلية العمارة - جامعة الكويت لاختيار افضل «نصب تذكاري» يجسد بطولات شهداء الكويت، ويفخر المكتب بأنه يعمل دائما من أجل تخليد شهداء الكويت الأبرار من خلال انشاء صروح للشهداء في محافظات البلاد الست يحمل كل منها أسماء شهداء كل محافظة على حدة، لافتا الى ان الشهداء لم يكونوا كويتيين فقط بل شملت كل من ضحى بروحه ودمه فداء للكويت من أجل استقلالها وحفاظا على قدسية ترابها، حيث شمل هذا المسمى شهداء 14 جنسية من الوافدين والمقيمين.



نصب الشهيد



وقد رافق بانوراما صور الشهداء عرض للمشاريع العشر التي تم اختيارها ضمن المسابقة الثقافية لطلبة العمارة والتي سيتم اختيار مجسم منها ليكون نصب الشهيد، واكد عميد كلية العمارة في جامعة الكويت د.عمر خطاب ان الكلية دائما سباقة في المشاركة بأي فعاليات وطنية واهتمامها بالأحداث المحلية، بالإضافة الى اسلوب التدريس الذي يربط الطلبة بالمشروعات الواقعية، حيث كانت مشاركة طلبة الكلية من خلال مقارنة التصميم المعماري في مجموعتين بإشراف اساتذة كلية العمارة د.امينة الكندري ود.دلال قاسم ومجموعتين من الطلاب في المشاركة بتصميم نصب لتخليد ذكرى الشهداء.



وأوضح خطاب ان تصميم النصب عمل فني ومعماري في نفس الوقت وسيتم وضعه على الدوار مقابل مبنى مكتب الشهيد،ن مؤكدا ان العمل المعماري يعني دورا كبير في تعريف الناس بأهمية الحدث واستمراريته بتذكير الجميع بالشهداء وبتضحياتهم.



بدورها، قالت عضو هيئة التدريس بقسم العمارة في جامعة الكويت د.شيخة المباركي اننا بشكل دوري نتعاون مع جهات عدة لتقديم تصاميم معينة، لافتة الى ان العمل يأتي تجسيدا لدورنا المجتمعي في ذكرى الاحتلال الغاشم بالشكل الذي يعزز ذكرى الشهيد بمساهمة نخبة من اعضاء هيئة التدريس المساندة لمساعدة الطلبة لتصميم مجسم يرمز لذكرى الشهيد.



ولفتت المباركي الى تقدم عدد كبير من الطلبة لعمل عدة تصاميم، حيث استقرت التصفيات النهائية على عشرة منهم، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين في الأعمال النهائية.