الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن ستاد لوسيل، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري المصري، والدوري السعودي (الهلال)، يعقبها حفل غنائي، في 9 سبتمبر المقبل ليكون التدشين الرسمي للملعب الذي يحتضن نهائي كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر الإعلان لاحقا عن تفاصيل تذاكر المباراة.



وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي: «تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة في 21 نوفمبر المقبل، ويعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة استادات المونديال».



إلى ذلك، فجر المرخية الوافد الجديد على الدوري القطري مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الفوز على حامل اللقب السد بنتيجة 4-3، في انطلاق منافسات الجولة الأولى من الدوري القطري والتي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد خليفة الدولي.



وفي مباراة ثانية، انتزع الأهلي انتصارا غاليا على حساب أم صلال بهدف نظيف سجله الأردني يزن النعيمات (82).



وتختتم الجولة الأولى اليوم بإقامة مباراتي الدحيل والوكرة في الـ5:35 مساء على ستاد المدينة التعليمية، والريان مع الشمال في الـ7:45 مساء على ستاد جاسم بن حمد.