القاهرة - سامي عبدالفتاح



قطع فريق الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، الخطوة الأكبر للاحتفاظ بلقب بطولة الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حقق فوزا مثيرا على بيراميدز بنتيجة 3/0، ضمن الجولة 28، ليزيد الفارق بين الزمالك وبيراميدز الى 7 نقاط، وبين الزمالك والأهلي الى 11 نقطة. أحرز ثلاثية الزمالك اللاعبون زيزو والجزيري وشيكابالا.



وبهذا الفوز الثمين، ارتفع رصيد الزمالك الى 66 نقطة، وتوقف رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة، وسيلعب اليوم أمام فاركو ضمن الجولة 28. وضمن مباريات أمس الأول فاز الاسماعيلي على المقاصة 1/0، وتعادل البنك الأهلي والجونة 1/1. الى ذلك، عاد أمس الى القاهرة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعه جهازه المعاون لبدء مهام عملهم مع المنتخب الوطني استعدادا للمعسكر الذي يقام في سبتمبر المقبل.