بدأت أوكرانيا امس عملية إجلاء إلزامية لمن يعيشون في أجزاء من دونيتسك في اقليم دونباس شرقي البلاد، حسبما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك.



ووصل أول قطار يقل الذين تم إجلاؤهم إلى مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا، حسبما ذكرت فيريشوك عبر موقع «تلغرام»، وأغلبهم من السيدات والأطفال وكبار السن وأشخاص محدودي الحركة.



من جهته، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إلى ضرورة ان يقدم الحلفاء المزيد من المساعدة لكييف بشكل أسرع.



في المقابل، حذرت روسيا من احتمال انهيار اتفاق اسطنبول الخاص بالسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ انطلاق الحرب.



وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا امس من «محاولات تأخير أو عدم الالتزام بالشق الثاني من الاتفاق»، في إشارة إلى تخفيف محتمل في المستقبل لبعض العقوبات المفروضة على البلاد.



ووفقا للاتفاق، تتوقع روسيا أن يتم السماح باستئناف كامل صادراتها من الحبوب والأغذية والأسمدة.



في الغضون، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن العملية العسكرية الروسية للسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا تسير وفقا للخطة.



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن شويغو القول أمس انه: «بعد السيطرة على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، سيتم تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا للخطة». وهذان هما الاسمان اللذان تستخدمها روسيا للإشارة الى المنطقتين الانفصاليتين غير المعترف بهما دوليا شرق أوكرانيا.