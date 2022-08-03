أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس ترحيل 9 آلاف «مقاتل إرهابي أجنبي» من 102 جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ بدء الحرب السورية عام 2011.



ونقلت وكالة «الأناضول» عن بيان صادر عن إدارة الهجرة التابعة للوزارة أنه مع بدء الأزمة السورية عام 2011، حاول العديد من مواطني الدول الأخرى الانضمام إلى صفوف تنظيمي «داعش» و«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، ساعين للانتقال إلى سورية عبر القدوم إلى تركيا.



وأضاف أن السلطات التركية ألقت القبض على الآلاف من هؤلاء وجرى تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.



وفي هذا الإطار، قامت السلطات التركية بترحيل تسعة آلاف «إرهابي أجنبي» من 102 جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ عام.2011



وفيما يخص جنسياتهم، أوضح البيان أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي حلوا في المركز الأول بـ 1109 إرهابيين، تلاهم الأميركيون بـ59. وأشار إلى أن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي شهدت ترحيل 20 أجنبيا ينتمون لست دول في الاتحاد الأوروبي.