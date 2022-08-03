قالت وسائل اعلام سورية إن القوات الأميركية أطلقت منطادا للتجسس في المنطقة الشرقية.

واتهمت وكالة الأنباء السورية «سانا» من وصفتها بـ«قوات الاحتلال الأميركي بإطلاق منطاد حراري في أجواء ريف الحسكة لتنفيذ أعمال تجسسية لتأمين قواعدها في الجزيرة وتأمين الأرتال العسكرية التي تستخدمها لتعزيز تلك القواعد وسرقة الثروات السورية».

ونقلت عن مصادر محلية من ريف اليعربية بأن القوات الأميركية «أطلقت منطادا حراريا على مسار دائري انطلاقا من منطقة خراب الجير التي تضم قاعدة للاحتلال وتمت مشاهدته يسير بشكل دائري من جهة الشمال للغرب واتجه بعدها جنوبا عائدا للمطار العسكري في خراب الجير مرة أخرى».

واعتبرت الوكالة المصادر أن إقدام الأميركيين على توسيع أعمالهم وعملياتهم «التجسسية» يأتي «بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواعدهم المنتشرة في الجزيرة السورية في الآونة الأخيرة ولزيادة التوتر في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار فيها وذلك بالتنسيق بين الاحتلال وميليشيا قسد المرتبطة بها»، في اشارة الى قوات سوريا الديموقراطية التي يسيطر عليها الأكراد.