القاهرة - خديجة حمودة



تشهد سماء القاهرة اليوم حدثا نادرا يتمثل بتحليق جوي منخفض فوق الأهرامات، تقوم به طائرات من الجيش المصري مع فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي.



ووفق المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد غريب عبدالحافظ، فإن الفريق الكوري سينفذ في 3 أغسطس عرضا تحت مسمى «Pyramids Air Show 2022».



ويشارك الفريق الكوري الشهير باسم «النسور السوداء» بطائراته في العرض بالتزامن مع تقديم فريق «النجوم الفضية»، وفريق طائرات «حورس» المصريان، عروضا فوق الأهرامات بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.



وأضاف عبدالحافظ: «عناصر من قوات المظلات المصرية ستقدم عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة العروض الموسيقية العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة». واعتبر المتحدث العسكري أن هذه العروض دليل «على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية».



الى ذلك، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «المعز» مع السفينة الحربية اليونانية (HS IKARIA)، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.



وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات (لاسلكية - منظورة).



ويسهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، بما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.