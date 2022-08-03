القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، البدء في تلقي الإنجازات التي حققتها الكيانات المصرية بالخارج خلال العام الماضي، بهدف الاطلاع على تجارب هذه الكيانات ودراستها للاستفادة منها والبناء عليها فيما هو قادم، وذلك في إطار التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده في 14 أغسطس المقبل.



وأوضحت الوزارة، في بيان ضرورة أن تكون الإنجازات على هيئة مقطع مصور (فيديو) يقوم بتسجيله ممثل عن كل كيان يشرح فيه بإيجاز ما هي الإنجازات الخاصة بالكيان الذي ينتمي إليه.



وأكد البيان ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وألا تزيد مدة الفيديو على دقيقة، وتناول أبرز الإنجازات فقط، وتصوير الفيديو بالعرض وليس بالطول، ومراعاة الجودة العالية للفيديو صوت وصورة.



وشددت الوزارة على عدم قبول أي فيديو يخالف هذه المعايير المذكورة، على أن يكون آخر موعد لتلقي هذه الفيديوهات هو السبت القادم الموافق 6 أغسطس الجاري.



الى ذلك، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة الهجرة، امس عبر تطبيق زووم، مع عدد من ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، لبحث المقترحات المقرر طرحها ومناقشتها خلال النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده في 14 أغسطس الجاري.



وأضافت الوزيرة أن مؤتمر الكيانات المصرية سيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للرد على استفسارات واقتراحات ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج والعمل على دراستها وتنفيذها، مشددة على ضرورة عرض الكيانات المصرية بالخارج لتجاربهم وما قدموه من إنجازات خلال العام الماضي.