عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاقين بحق محلين في منطقة الفروانية لقيامهما بعرض وبيع سلع مقلدة، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأحذية والحقائب والأكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية، وعليه قام فريق الطوارئ بحصر المضبوطات والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



من جهة أخرى، قامت الوزارة بتنفيذ إغلاق «بسطتين» في منطقة أسواق المباركية لقيامهما بعرض وبيع سلع مقلدة، حيث تم ضبط كمية من الساعات والحقائب تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.



وقام فريق الطوارئ بحصر المضبوطات والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.