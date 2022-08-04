أكد القائم بأعمال سفارة الكويت في جمهورية إندونيسيا عبدالله الفضلي أن ما تقدمه الكويت من أعمال خيرية يمثل ترجمة وتأكيدا على الدور الإنساني للكويت التي جبل أهلها على الخير والعمل الإنساني في مختلف بقاع الأرض وكرمها العالم بأنها مركز للعمل الإنساني.



وقال الفضلي، أثناء استقباله وفد نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي الذي يترأسه مدير إدارة الإغاثة خالد الشامري: إن دور الكويت الإنساني مستمر في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.



من جانبه، قال مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية خالد مبارك الشامري إن أهل الكويت أثبتوا بحبهم للعمل الخيري ودعمهم له أنهم أصحاب رسالة إنسانية، وأنهم يدركون قيمة العمل الخيري بوصفه تجارة مع الله سبحانه وتعالى، وأن مردود هذه التجارة على الوطن خير واستقرار، فكم من فقير لهج بالدعاء للكويت وأهلها وبث هذه الروح في نفوس أبنائنا واجب علينا.