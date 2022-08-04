بيروت - منصور شعبان



أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية ولكن هذا يتوقف على وحدة المعارضة فإذا رأوا أن هذا الأمر مناسب فليكن ولكن نحن غير متمسكين إلا بالتوافق».



ولفت، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»، إلى أن «قائد الجيش العماد جوزيف عون يرفض أي بحث في موضوع رئاسة الجمهورية».



وشدد جعجع على أن «انتخابات رئاسة الجمهورية ليست حدثا معزولا إنما لها علاقة بأوضاع البلد، ونحن نعيش أزمة كبيرة وبالتالي من المهم أن نضع يدنا على مكمن الخلل»، لافتا إلى «وجوب انتخاب رئيس قادر على معالجة الأزمة وليس تجنبها، فأي شخص نريده رئيسا للجمهورية عليه أن يكون قادرا على علاج هذه المشكلة وليس أي مشكلة أخرى، وأهمية استحقاق الانتخابات الرئاسية هي أن تكون بداية عملية إنقاذ أو سيبقى الوضع كما هو».



وأضاف: «الساكت عن الشر شيطان أخرس ونحن سنعارض وصول أي رئيس من فريق «محور الممانعة» بكل ما أوتينا من قوة ومن قوات»، متابعا: «أهمية الاستحقاق الرئاسي أنه إما يكون بداية لطريق الإنقاذ وإلا جهنم جديدة أصعب لمدة 6 سنوات، والاحتمال الأول أن تتفق المعارضة على مرشح واحد ونحن نعمل على هذا الاحتمال، والاحتمال الثاني أن يأتي رئيس من محور الممانعة - لا سمح الله - وفي حال حصل تكون على الدنيا السلام أما الاحتمال الثالث فهو فيما يتعلق بالدعوات للتوصل إلى تسوية على رئيس توافقي يلتف حوله اللبنانيون جميعا».