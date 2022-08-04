بيروت - أحمد عزالدين:



دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين الى الحوار سبيلا وحيدا لتسوية الخلافات تيمنا بالدعوة التي اطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي لحل الأزمة المستفحلة في العراق عبر الحوار.



ووجه بري رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي من خلال الكاظمي، رحب فيها بمبادرته بالدعوة للحوار وقال: يطيب لي باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني باسم اللبنانيين ان نعبر لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية إلى عقد طاولة حوار وطني للوصول الى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنة.



وأضاف: إنني وبالقدر الذي كنت وما زلت وسأبقى أدعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية إلى الحوار سبيلا وحيدا لتسوية كافة القضايا الخلافية الداخلية تحت سقف الوحدة والدستور والتلاقي على كلمة سواء وبالقدر نفسه ومن موقع الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيين دعما ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عز النصير.



وناشد بري «الشعب العراقي وكل قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخاصة أبناء الفريق الواحد، الاستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قويا لكل العراقيين ولكل العرب عراقا محوريا في صنع وبناء الثقة بين دول الجوار العربي والإسلامي».