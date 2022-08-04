يحتفل فندق شيراتون الكويت بالذكرى الـ ٦٥ على افتتاحه عام 1966، حيث كان فندق شيراتون أول فندق خمس نجوم يفتتح في الكويت وأول فندق تديره شركة ماريوت الدولية في افريقيا والشرق الأوسط.

وتميز شيراتون الكويت بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات التي عززت تواجده كرائد في الصناعة الفندقية على مدار السنوات الطويلة وكان لثقة كبار الضيوف والشخصيات، وكبرى الشركات والأفراد وكل من منحه الثقة السور الأساس في هذا التميز والرمز الحقيقي لهذا النجاح ليكون الفندق معلما من المعالم المفضلة في الكويت، كما حظي بثناء العالم ورجالات الدولة والمشاهير.

ويعد شيراتون الكويت المكان الأفضل للمناسبات الخاصة وحفلات الزفاف التي أقيمت في قاعاته عبر الأجيال، وأثبت ريادته على صعيد الصناعة الفندقية ومسيرته التي تكللت بالعديد من الجوائز وشهادات التقدير العالمية، وكانت آخرها «أفضل فندق في الكويت».

واعرب المدير العام لفنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت فهد أبوشعر عن فخره واعتزازه بالسنوات الطويلة التي شهدت الكثير من الأحداث الهامة في تاريخ الفندق تكللت بالعديد من الإنجازات والنجاحات محليا وإقليميا مما ميزه وثبت عراقته في عالم الضيافة لدى كل محبيه فجعله شامخا في قلب الكويت الحبيبة واعدا بأن يستمر الفندق في خطى ثابتة لتقديم افضل الخدمات والمعايير لحفظ ارث الماضي وبناء الحاضر والتطوير للمستقبل من خلال عمليات التجدد المستمرة لمرافقه وخدماته.