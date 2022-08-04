وصلت مجموعة نسبريسو لموسم صيف 2022 بتشكيلة استوائية مستوحاة من البرازيل وبإلهام من عارضة الازياء البرازيلية اليساندرا أمبروسيو مستوحاة من النكهات الاستوائية الشهية وتكريما للمشروب البرازيلي الوطني، يتصدر الليمون والنعناع خيارات ابداع الباريستا لنحصل على وصفات جديدة منعشة للقهوة المنكهة مثل باريستا كريشنز ليمينيا اوفر آيس (مثلجة) واكزوتك ليمنيا اوفر آيس (مثلجة)، كما تتزين احدث تصاميم نسبريسو للتشكيلة الصيفية بلون ضوء الشمس الأصفر وأوراق الأشجار الاستوائية لتكرم المناظر الطبيعية الخلابة للبرازيل ولتكون على استعداد لتوحيد عشاق القهوة حول العالم في اجواء من الحبور والطاقة الايجابية هذا الموسم.



بالاضافة الى تجسيد السرور والطاقة الايجابية، تشجع الحملة عشاق القهوة على تخصيص وقت لممارسات الصحة والعافية لوعي اكثر بالصحة في موسم الصيف.



وإلى جانب شعارات المانترا الإيجابية وأصناف القهوة المنكهة المثلجة الجديدة، تقدم تشكيلة الصيف من نسبريسو اصدارا محدودا من الاكسسوارات وماكينة فيرتو ووصفات القهوة المثلجة المنعشة سيتم احياء كل هذا من خلال فيلم الحملة الذي يعرض طقوسنا الملهمة مجسدة بأليساندرا، بإلهام برازيلي وحيوية القهوة الرائعة.



مشروبات صيفية منعشة



الإضافات المنعشة لتشكيلة نسبريسو باريستا كريشنز فور آيس هذا العام هي الليمون والنعناع الاستوائي. ليمينيا اوفر آيس واكزوتيك ليمينيا اوفر آيس مستوحتان من النكهات البرازيلية المتألقة وترافقهما وصفات مبتكرة جديدة تماما لقهوة مثلجة شهية تستمتعون بها في حر الصيف، تتوافر أصناف القهوة الجديدة مع الاصناف الموسمية لتشكيلة باريستا كريشنز للقهوة السادة المثلجة والاصناف الشهيرة باريستا كريشنز فور آيس بنكهة جوز الهند وبنكهة جوز الهند الاستوائية اللتين ستعودان الى الأسواق في موسم الصيف.



وتعليقا على مشاركتهما في حملة نسبريسو الصيفية، قالت اليساندرا أمبريسيو: فصل الصيف هو الوقت المفضل لدي في العام، وبصفتي برازيلية أشعر بفخر كبير ان أكون وجه حملة مستوحاة من بلدي الأم، أحب مفهوم القهوة التي تمثل لحظات تأمل مهمة خلال اليوم، انا متحمسة جدا لأن أكون جزءا من هذه الحملة الملهمة وأن أعمل مع نسبريسو لإضفاء الحيوية على هذه الوصفات اللذيذة، والاكسسوارات الصيفية، والقهوة عالية الجودة - ليمينيا اوفر آيس هي حقا تعبير مثالي عن الصيف البرازيلي في فنجان.