قال مساعد عميد كلية الدراسات التكنولوجية للشؤون الطلابية - بنات د.محمد المؤمن إن الكلية سوف تشارك في مسابقة التحول الرقمي هاكاثون 2022 والتي تنظمها وزارة النفط بالتعاون مع شركة شلمبرجير، مضيفا أن هذا التعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة النفط فرصة للطلبة والطالبات للمشاركة في المسابقة والتي تقوم على عمل برنامج رقمي أو إنشاء تطبيق يساهم في حلول عملية للمشكلات الموجودة في القطاع النفطي بهدف تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون ورفع كفاءة بعض العمليات المطلوبة بالقطاع وتقليص مدة التنفيذ وتحقيق التطوير المطلوب وتقليل استهلاك الطاقة وتقليل الاحتباس الحراري.



وذكر المؤمن أن وزارة النفط وضعت خمس معضلات تحتاج الى حلول وفرص لرفع كفاءتها تأتي في مقدمتها معالجة موضوع حفر الآبار والمشاكل المصاحبة لها، ودراسة المكامن والتسريبات الرملية المصاحبة لها، ومعرفة أنواع الصخور وتصنيفها، ومعرفة أو تقييم الضغط والحرارة الموجودة في المكامن ودراستها، وختاما معالجة تدفع المياه في الآبار ودراستها وتطوير استخداماتها، وعلى الطالب اختيار إحدى هذه المعضلات لمعالجتها، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورة في شهر أكتوبر لطلبة وطالبات كلية الدراسات التكنولوجية لإفادتهم في مجال عمل البرمجيات وتعليمهم مهارة برمجة التطبيقات لحل إحدى المشكلات التي تواجه القطاع النفطي، مؤكدا أن الهيئة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقة لتقوية مهاراتهم، وزيادة التواصل مع جهات سوق العمل المحلي، متقدما بالشكر الى وزارة النفط على هذا التعاون، متمنيا من الطلبة والطالبات المشاركة في هذه المسابقة لتحقيق الاستفادة.