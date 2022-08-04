حرصا من كلية القانون الكويتية العالمية على تأهيل طلبتها الفائقين والمتميزين لمزاولة المهن القانونية دشنت الكلية مشروع عمل الطلبة الفائقين الثاني خلال فترة الصيف في جهات عدة بالدولة، من بينها مؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية وهيئة اسواق المال وهيئة مشروعات الشراكة والشركة الكويتية للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة الخارجية.

وأوضحت مديرة ادارة التطوير الطلابي والمسابقات بكلية القانون الكويتية العالمية هناء الإبراهيم ان المشروع يهدف إلى تعزيز الحصيلة العملية للطالب المتفوق وتميزه وتعزيز السيرة الذاتية بخبرة عملية في جهات تم اختيارها بعناية ليحصل الطالب على سيرة ذاتية تؤهله للتميز ومواكبة العمل بعد التخرج.



وأكدت الإبراهيم حرص الكلية على توفير التدريب العملي لطلابها بجانب التحصيل العلمي الأكاديمي النظري داخل قاعات المحاضرات بهدف تخريج كوكبة من الطلبة، متسلحين بأفضل انواع التعليم الذي توفره كلية القانون الكويتية العالمية، إضافة إلى تعزيز الجانب الأكاديمي بتدريب عملي بما يخلق خريجا مميزا في سوق العمل، موضحة ان الكلية مستمرة في توفير كل الانشطة التي من شأنها تأهيل خريجين قادرين على خوض غمار سوق العمل بجدارة وكفاءة.