الكويتيون يقولون: الشيم أكل الحشيم

اكتسب خبرة صيد الأسماك وهو بعمر 8 سنوات على يد النوخذة والده عرف كيفية اختيار السيف المناسب للصيد وأهم الاسماك الموجودة على الأسياف، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عمر الكندري الذي حدثنا عن أهم الأسماك الحاضرة الآن على الأسياف والغبَّة وما هو تخصص صيد طبعانة قاروه، ونوع الييمة التي يرغبها السبيطي عند جسر جابر، ولماذا سمكة الچنعد تغير مكانها من فترة إلى أخرى، وأفضل وقت لصيد الهامور، كما اطلعنا الكندري على أماكن تواجد الشعم خلال شهري اغسطس وسبتمبر، وموسم صيد الشيم، وافضل طريقة صيد سيطرت على الساحة البحرية في الوقت الحالي، واكثر همومه الحداقة واصحاب الطراريد والنصائح التي قدمها لمحبي هواية الحداق، فإلى التفاصيل:



تولعت بحــــب البحر والصـــيد وأنا بعـــمر 8 سنوات مع النوخذة الوالد ربي يرحمه وصيدنا كان على الأسياف صوب شرق الدوحة والسالمية وأخذت الخبرة الكافية والوافية من الوالد وعلمني كيفية اختيار السيف المناسب للصيد وأنواع الييم وأحجام الخيوط حق كل سمچة، وبعد ما كبرت وكبرت معاي هواية الحداق بدأت أرافق أبناء عمي للصيد وطحني على اسكلة حديد مالت تنزيل الصخر بالسالمية وهنا بدأ عشق السبيطي، وبعدها صرت اروح مع اخوي العود بالطراد أقواع قاروه والحيشان وراس السالمية وكنا نروح للمملكة العربية السعودية لمنطقة أم الغرابي وأم الشياهين والصيد هناك ولا أروع، الصيد وفير والسمچة حاضرة.



طبعانة قاروه وأرياق الدرر



ويضيف: بحر الكويت فيه الخير بس لازم تعرف الوقت اللي تنزل فيه وشنو الييمه اللي تحتاجها ولازم مراعاة الجو والابتعاد عن موسم السرايات، وحاليا أفضل الأماكن بالصيد هو المحادق الجنوبية مثل أرياق قاروه وتحصل فيها چنعد وسكن ربيب وطلاح وأيضا عندك أرياق الدرر موجود الجش والشقارة وطبعانة قاروه تخصص صيد شماهي وهامور والشعري حاضر، السبيطي والمزيزي أغلب مكانهم على الأسياف ما يطوف العجينة بس لازم تكون عجينتك ممتازة وتمسك على الميدار وموجود عند جسر جابر ويبي الميدة ودواه النغاقة يموت عليها.



الچنعدة تغير مكانها كل فترة



ويتابع: الهامور موجود بكل وقت بس تصيده بوقفة الماية وتحطله محاياة وميدار عود وخيطك 120 وتكرب عليه ما تعطيه مجال يسحبك ثانية وحدة عشان لا يلحف بالصخر ويقص خيطك، الچنعدة موسمها بالغوص شهر أكتوبر وخلال شهري وأبريل ومايو تغير مكانها مرة تحصلها على الأسياف أمام المسيلة وأخرى بأقواع قاروه ومرات بأم ديرة وتصيدها محاياة خلال شهري يونيو ويوليو والييمة حمام وجش.



شعم الحيشان يبي الشريب



ويضيف: الشعم محبوبة الجماهير وعشق لكل حداقة الكويت صيدتها متعة وسحبتها أحلى وتحصلها في الحيشان والدوحة خلال شهري اغسطس وسبتمبر وييمتك لازم تكون شريب لأنه يرعى عليه وعندما يبدأ الجو يبرد تغير ييمتك الى الربيان وتسحبه سحب، كذلك النويبي موجود في الحيشان والييم ما يفرق معاه خثاق ربيان كله يمشي.



الجق اختراع جبار وصياد



ويقول: الشيمة مكانها بالدردور وتحت جسر جابر قبل كنا نصيدها بمحاياة لكن طريقة صيدها تغيرت ودخلت علينا طريقة ممتازة وعجيبة وهي الجق ومعها انتهى شي اسمه الييم وزفرة وأصبح من الماضي، وموسمها من شهر سبتمبر تقريبا الى اول شهر أبريل، الجق اختراع جبار للأمانة تروح البحر وتصيد بالجق بدون ييم ولا زفرة وفعال جدا وصياد ويطلعلك اي سمكة تحتك تكون ولازم تجرب الألوان وتعرف السمكة ما هو اللون الذي يجذبها وتصيدها والجقات أشكال وألوان وأوزان مختلفة على حسب جرة الماية تحط الجق والوزن الذي تحتاج اليه.



ختامية



واختتم الكندري قائلا: أكثر شيء يضايقني في البحر ما يقوم به بعض الحداقة من رمي العلب والأكياس الفارغة بالنهاية هذا بحركم وديرتكم، وأيضا أصحاب المشابك والقراقير وشباك الصيد «العديد» ناهيك عن التلوث الذي أكل الأخضر واليابس ودمر كل شيء، وأوجه رسالة الى المسؤولين وأقول لهم تعبنا ونحن نطالب بصيانة المسنات الموجودة وإنشاء أخرى جديدة، وعليكم بالتشييك بين فترة وأخرى على إنارة البويات الموجودة فبعضها للأسف لا يوجد به إنارة، ونصيحة لكل حداق حاول انك تجرب طرق جديدة بالصيد مثل الجق وألا تعتمد على أسلوب واحد بصيدك والتنوع يعطيك فرصا أكبر بالصيد، وربي يحفظ الجميع.