أحمد الفضلي



خضع الفنان خالد أمين لجراحة تجميلية في الوجه إثر إصابة تعرض لها أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن في العاصمة البريطانية (لندن) محل إقامة أمين حاليا، حيث يصور مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الدرامية الذي يصور حاليا في لندن ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الخليجية والعربية ويعد أحدث إنتاج لقناة «MBC».



وكان أمين قد تعرض للإصابة في الأنف وغادر على إثرها موقع التصوير الى أحد المستشفيات في العاصمة لندن بعد نزيف في الأنف وتم التعامل معه وفحص الأنف وبقية أجزاء الوجه من قبل الجهاز الطبي المشرف على العلاج وقرر الأطباء القيام بجراحة تجميلية لإرجاع الانف لما كان عليه قبل الإصابة وتمت الجراحة وغادر أمين المستشفى بعد ساعات من العملية.



وتكفل المسؤولون في قناة «MBC» بتكاليف العلاج الخاصة بالفنان خالد أمين بما فيها العملية الجراحية والإقامة في المستشفى وكافة الأمور الأخرى وذلك لكون أمين قد تعرض للإصابة أثناء تصوير مشاهد العمل.



ومن المقرر أن يعود الفنان خالد أمين إلى لوكيشن التصوير في الأيام المقبلة لتصوير ما تبقى من مشاهده للانتهاء من تصوير المسلسل تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل.