العمل مع هبة حمادة ممتع لأنها مختلفة عن الآخرين

«فيني» طاقة وجنون يحتاجان إلى التوجيه الصحيح

تجمعني كيمياء مع عبدال و«أبيز» محترفون بمعنى الكلمة

طموحي ليس له حدود وتقديمي لأعمال عالمية «راح يصير»

«زيتورا» حققت نجاحاً كبيراً وردود الأفعال عنها جميلة جداً

ما عندي مشاكل وعائلة دهراب إضافة للعائلات الفنية

حوار - ياسر العيلة



النجمة الشابة ليالي دهراب تحمل في ملامحها طاقة تفاؤل تستحق الاهتمام والاحترام وهي إن مثلت تدفعك للابتسام بخفة دمها وعفويتها في التمثيل، عندما تقدم اي عمل كوميدي تقنعنا بشدة عندما تمثل أدوارا درامية وتجعلنا نصدقها ونتابع أداءها بكل حواسنا.



ليالي دهراب أعتبرها شفرة السعادة في مملكة الفن، أدوارها دعوة صريحة لحب الحياة، فهي ابنة جيل يسعى لترك بصمة مميزة في الفن.



«الأنباء» التقت ليالي في مقر شركة «أبيز برودكشنز» للإنتاج الفني بصحبة المنتج أحمد البريكي والمخرج مناف عبدال والكاتب عبدالله الرومي، حيث تحدثت معنا عن جديدها في الفترة المقبلة وأمور أخرى كثيرة من خلال الحوار التالي:



في البداية كلمينا عن جديدك في الفترة المقبلة.



٭ أستعد حاليا لعمل «سيزون» مكون من 8 حلقات من إنتاج شركة «أبيز برودكشنز» بعنوان «The Next» (التالي).



ما الجديد الذي تقدمينه في هذا العمل؟



٭ أقدم أكشن مختلفا عما نشاهده في الأعمال، وتدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات، كل واحدة منهن لها كاركترها الخاص وجار حاليا اختيار الفنانات لهذا العمل، وهو من تأليف عبدالله الرومي وإخراج مناف عبدال.



كيف كانت ردود أفعال الجمهور على مسرحيتك الأخيرة «زيتورا»؟



٭ الحمد لله ردود الأفعال كانت جدا جميلة والمسرحية حققت نجاحا كبيرا ولله الحمد، والعروض كانت جميلة والفنانون المشاركون فيها جميعهم رائعون، وفي البداية كانت معنا الفنانة هنادي الكندري ولكن بسبب ظروف حملها أسند الدور للفنانة الجميلة هبة الدري، ومعنا مجموعة من النجوم منهم احمد النجار وإيمان فيصل وفتات سلطان وروان العلي ورهف العنزي وأحمد ألف وحسن عبدال والطفلة الزين بوراشد، والعمل من إنتاج «ستيج قروب»، إشراف عام عبدالحسن العمر ومن تأليف جاسم الجلاهمة وإخراج شملان النصار.



ما سر الكيمياء التي تجمع بينك وبين الفنان احمد النجار، وكثيرا ما نشاهدكم معا في السوشيال ميديا؟



٭ أحمد النجار من قبل ما يكون بيننا كيمياء وشغل هو أخوي وأموت عليه، والحمد لله الناس حبتنا معا من تجربتنا الأولى في مسلسل جمان وأحبوا خفة الدم بيننا وللأمانة بيننا حالة جميلة من التفاهم في العمل.



ولكن ما ردك على الشائعات التي تتداول دائما عن وجود علاقة بينكما ووصلت الى التأكيد على قرب إعلان زواجكما؟



٭ (ردت ضاحكة): خلهم يقولون، خلي المتابع يعيش.



ماذا عن طموحك كفنانة في الفترة المقبلة؟



٭ بصراحة أنا «فيني» طاقة كبيرة وأحتاج لتوجيه صحيح وللحين أنا في مرحلة بحث مكثف.



تحتاجين لتوجيه من مَن؟



٭ أنا فيني طاقة مثل ما قلتلك وأحتاج لأحد يوظف هذه الطاقة، و«يسوي» لي الجنون الذي أريد أن أقدمه في أعمال فنية لأنني في النهاية أحترم المشاهد حتى يحترمني، لذلك لا أريد أن أقدم شيئا تقليديا.



ماذا يعني لك حب الناس؟



٭ شيء عظيم، وهذه نعمة من الله، وكل يوم أقعد من النوم أشكر الله كثيرا على هذا الحب لأن هذا الجمهور هو من صنع ليالي دهراب، فأنا ولا شيء بدونهم.



حققتِ نجاحا من قبل في مسلسل «دفعة بيروت» والآن تشاركين في مسلسل «دفعة لندن» ما الاختلاف بين الشخصيتين؟



٭ «الكاركتر» الذي أقدمه في دفعة لندن كاركتر «وايد» حلو، والدور جذبني منذ أول حلقة قرأتها من العمل وأتوقع أن دوري سيعجب المشاهدين.



وكيف وجدتِ العمل مع الكاتبة الكبيرة هبة مشاري حمادة؟



٭ ممتع، وأنا أحبها، فهي كاتبة جميلة ومختلفة عن الآخرين، تأخذنا في أعمالها لعالم آخر، وتطرح قضايا واقعية بشكل عام أنا أحب الشغل معها.



وماذا عن عملك مع المخرج مناف عبدال؟



٭ تشرفت بالعمل معه للمرة الأولى وتجمعنا كيمياء كبيرة منذ اللحظة الأولى وبداخله طاقة إيجابية تشبهني وأتوقع أن نتعاون معا كثيرا في الفترة المقبلة، وشرف كبير لي أن أعمل مع مخرج كبير مثله.



أشعر بأنك مرتاحة في العمل مع شركة «أبيز برودكشنز» والدليل أن هناك اكثر من تعاون يجمعك بهم.



٭ بكل صراحة مرتاحة جدا معهم، فهم ناس محترفون في شغلهم بمعنى الكلمة، بالرغم من عدم وجود عقد احتكار بيننا وأجد الدعم من كل القائمين على الشركة وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخة أبرار خالد الجابر العلي والمنتج أحمد البريكي.



شقيقتك الفنانة أسرار دهراب دخلت المجال الفني مؤخرا من خلال مسلسل «انتقام مشروع»، فهل هذا يعني اننا سنرى عائلة فنية جديدة في الكويت؟



٭ ليش لأ، إن شاء الله تكون عائلة فنية جديدة تضاف للعائلات الفنية بالكويت، أسرار بدأت خطواتها الفنية وعندي شقيقتي أبرار الدهراب مذيعة ولها خط معين في اليوتيوب.



ما سر حالة الرضا التي دائما أشعر بها في كلامك وحالة التصالح النفسي التي تتميزين بها؟



٭ الحمد لله على هذه الصفات، وللأمانة هذه الصفات تريحني كثيرا، فأنا لا توجد عندي مشاكل مع أي أحد، وكل تركيزي في شغلي فقط، فهذه هي أنا وماشية في طريقي.



هل لديكِ حلم لتقديم أعمال خارج الكويت سواء عربية او عالمية؟



٭ طبعا، و«راح تصير» بإذن الله، فأنا طموحي ليس له حدود.