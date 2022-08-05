سلم سفير الكويت لدى روسيا الاتحادية منصور العتيبي نسخة من أوراق اعتماده إلى المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان بث على موقعها الإلكتروني إن بوغدانوف استقبل السفير العتيبي وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده أمس الخميس.



وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا المسائل المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية الروسية- الكويتية مع التركيز على مهام زيادة حجم التعاون الثنائي متعدد الجوانب ذي المنفعة المتبادلة وتدعيم الحوار السياسي النشيط حول القضايا الدولية وقضايا الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك.