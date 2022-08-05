سنقوم بوضع «بلوك» لصاحب العقار في حال عدم استجابته بإخلاء السرداب المخالف

السبعان: «البلدية» و«الإطفاء» أغلقتا 34 سرداباً مخالفاً منذ منتصف يوليو الماضي



عاطف رمضان



أسفرت حملة تفتيشية مشتركة شنتها «البلدية» بالتعاون مع «الإطفاء» أمس في محافظة حولي عن إغلاق أكثر من 15 سردابا في بنايات استثمارية لاستغلالها مخازن، مما يعد مخالفا للقانون.



وعلى هامش الحملة، قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان هناك توجيهات مشددة من مجلس الوزراء بتطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بسلامة أرواح الناس، مضيفا انه خلال الحملات التفتيشية لوحظ وجود عدد كبير من أصحاب العقارات يستغلون السراديب لتخزين مواد قابلة للاشتعال مما يشكل خطرا على مرتادي او أصحاب الشقق في هذه البنايات.



وأضاف المنفوحي تم خلال الحملة إغلاق أكثر من 15 سردابا تقريبا، وإخلاء 22 عقارا طواعية من قبل أصحابها منذ بداية الحملات، مستدركا بالقول: نشكرهم وسنمد أيدينا لكل من يتعاون معنا ونسمح لهم بإخلاء سراديب عقاراتهم مع تقديم تعهد بعدم تأجيره مستقبلا وإعادة السرداب إلى وضعه السابق سواء كان مواقف سيارات او مكانا عاما للعقار، معربا عن شكره لقوة الإطفاء لأنهم عنصر مهم في تطبيق القانون، مشيرا إلى ان هناك إجراءات تتخذها «البلدية» و«الإطفاء»، منها عمل «بلوك» لصاحب العقار في حال عدم الاستجابة لإخلاء السرداب، كما تقوم «الإطفاء» بإغلاق المخزن إداريا.



وأشار إلى ان هناك 189 موقعا مرصودا حتى الآن سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها والبلدية مستمرة في حملاتها لضمان عدم وجود أي سرداب يتم تأجيرها في الأماكن الاستثمارية، وهناك أماكن يجوز فيها تأجير السرداب وتتوافر بها اشتراطات الإطفاء بخلاف المناطق الاستثمارية، ولن نستثني أحدا أو نتهاون في تطبيق القانون، لافتا الى ان هناك توصيات من سمو رئيس الوزراء للقياديين بالنزول الى الشارع لمعاينة الأوضاع وتسهيل الإجراءات وتطبيق القانون.



وبين انه خلال المرحلة القادمة ستقوم البلدية بإزالة التعديات في المناطق البرية بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة، مشيرا إلى ان قانون البلدية قد يكون غير رادع، لذلك تتم الاستعانة بقوانين مساندة في جهات حكومية أخرى، مؤكدا ان هناك 6 فرق لدى البلدية تعمل بجميع المحافظات لإخلاء السراديب من المخازن.



من جانبه، أكد رئيس فريق الطوارئ في بلدية حولي إبراهيم السبعان ان الفرق تقوم بجولات ميدانية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام لرصد السراديب المخالفة، مشيرا الى تحرير محاضر لعدة سراديب لمزاولة نشاط تجاري غير مسجل في الترخيص، كما انها تفتقد لوسائل الأمن والسلامة وليس لديها تراخيص فتم تحرير محاضر رسمية وإغلاقها إداريا.



وبين السبعان انه منذ منتصف شهر يوليو الماضي تم إغلاق 34 سردابا تقريبا بالتعاون مع «الإطفاء» وجار شن جولات ميدانية لرصد السراديب الأخرى، مشيرا إلى ان هذه الجولات تشمل السكن الخاص من خلال وجود «إذن دخول» وفي حال تبين انها تستغل السرداب تجاريا يتم إعداد محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.



بدوره، قال رئيس قسم مخالفات محافظة حولي في «الإطفاء» عقيد إطفاء حسين إسماعيل ان «الإطفاء» شاركت في العديد من الحملات مع البلدية لمخالفة أصحاب المخازن في المباني الاستثمارية، مشيرا الى ان هذه السراديب مخصصة لمواقف السيارات وغير مسموح لها بالتخزين وتم ضبط مواد سريعة الاشتعال مما يعد مخالفة للقانون.



ولفت إسماعيل إلى ضرورة إخلاء هذه السراديب وهناك أماكن مخصصة للتخزين في المناطق الصناعية على ان يكون المبنى مرخصا ومؤهلا لذلك.