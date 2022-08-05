بداح العنزي



كشف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن توجه لإقامة مرفق ترفيهي في موقع المدينة الترفيهية الحالي.

وقال الرشيد في كتاب وجهه إلى «البلدية»، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بتخصيص مشروع المدينة الترفيهية لأملاك الدولة، يرجى تزويدنا بجميع الدراسات المالية والاقتصادية والفنية لتطوير مشروع المدينة الترفيهية، إضافة إلى المخططات المساحية وأي دراسات عن المساحة.

وكذلك استخدامات الأرض (تجاري، استثماري، أو أي استخدام آخر). وذكر الرشيد أن هذه الطلبات ستساعد في تمكين الفريق الفني المكلف من وزير المالية بالعمل على وضع التوصيات وأفضل السبل لإنشاء مرفق ترفيهي على أرض المدينة الترفيهية.